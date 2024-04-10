«Я больше не ребенок». Эллиотт послал серьезный сигнал Клоппу

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт надеется больше выходить в стартовом составе клуба.

Выступая перед четвертьфинальным матче Лиги Европы против «Аталанты», он сказал следующее: «Я не хочу быть неблагодарным за каждую возможно, которую получаю. Но я хочу продолжать развиваться. Я больше не ребенок. Я мужчина и быстро взрослею. Я должен взять ответственность в свои руки, и если это означает стук в дверь тренера, то так и должно быть».

«Я не люблю поднимать лишнюю шумиху. Я часть команды и не хочу, чтобы это выглядело как эгоизм. Но я хочу закрепить свое место в этой команде».

В этом сезоне Харви Эллиотт выходил на поле в АПЛ 27 раз, но только в шести матчах появился в старте.