Салах назвал двух недооцененных игроков «Ливерпуля». Один из них – Гакпо

Мо Салах назвал двух футболистов «Ливерпуля», которые получают недостаточно поддержки и признания от болельщиков:

«Думаю, это Дарвин и Коди. Не уверен, понимают ли болельщики игру Коди на самом деле, поэтому он не получает похвалу. Но он очень, очень умный игрок. Я восхищаюсь тем, как он думает, это очень, очень хорошо. Он молод и хочет учиться, задает много вопросов».

«Дарвин для нас стал одним из ключевых футболистов. То, как он играет, как он освобождает нам пространство, это очень хорошо. Но он тоже не получает достаточно признания.

Как только он упускает свой шанс, фанаты соперников набрасываются на него, а болельщики «Ливерпуля» начинают его защищать, он находится внутри этого безумия. Но для меня он один из лучших игроков в команде», – добавил Мо.

Нуньес в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 45 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 13 ассистов. В игре с «Шеффилдом» Дарвин записал на свой счет гол , который Клопп называет одним из своих любимых.

У Гакпо в текущей кампании тоже 45 матчей, но результативность немного ниже, чем у Нуньеса: 14 голов и 4 ассиста.

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