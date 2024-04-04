📸 Дарвин Нуньес забил самый курьезный гол сезона! Не глядя отправил мяч в ворота ягодицей

В 31-м туре Премьер-лиги на «Энфилд» приехал «Шеффилд». Ранее конкуренты «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство, «Арсенал» и «Ман Сити», одержали победы в своих матчах.

«Ливерпуль» открыл счет на 17-й минуте. Дарвин Нуньес забил гол, который смело может претендовать на звание самого курьезного мяча этого сезона АПЛ! Такой красоты не случилось бы без ошибки голкипера «Шеффилда».

Грбич собирался вынести мяч далеко в поле. Серб нанес сильный удар и попал точно в набежавшего Нуньеса. Дарвин в прыжке отвернулся от ворот, но получилось так, что он ягодицей попал по мячу! Снаряд отрикошетил от уругвайца и покатился точно в ворота. Грбич пытался догнать мяч, но не сумел. Гол записан на Нуньеса.

Болельщики, разумеется, тут же принялись растаскивать скрин на мемы. Вот несколько фанатских шуток:

💭 «Нет, а как я объясню своим детям, что Дарвин забил вот такой гол, но не смог забить из этой позиции?»

💭 «Дарвин Нуньес выводит весь этот трюк с хаосом на совершенно новый уровень».

Бро думает, что он Хоумлендер.

💭 «Нуньес не глядя забил гол ударом ниндзя! Так может только Нуньес».

💭 «Какой финиш. Какая техника. Какая смелость🐐».

💭 «Выглядит так, будто голкипер отправил Нуньеса на луну».

Гол в ворота «Шеффилда» – 32-е результативное действие Дарвина в сезоне. На счету уругвайца 18 голов и 14 ассистов во всех турнирах.

Как вам игра Нуньеса?