📹Нуньес нарисовал лошадь, а Салах стал новым Бондом. Игроки «Ливерпуля» к «месяцу Земли» снялись в забавном видео

Актеры, у которых нет «Оскара».

Ежегодно 22 апреля во всем мире празднуется День Земли. «Ливерпуль» при поддержке производителя бытовой химии SC Johnson, с которым клуб сотрудничает с 2021 года, снял к этому событию забавное видео.

В клубе решили, что нужно придумать какую-то инициативу или идею, которая была бы полезна не только «Ливерпулю», но и всей планете. Для этого Эндрю Робертсон созвал командное собрание, на которое позвал Мо Салаха, Дарвина Нуньеса, Ибраиму Конате, Доминика Собослаи и Куивина Келлехера.

Шотландец начал объяснять для чего он всех собрал в одном зале, когда в комнату вошел опоздавший Нуньес − уругваец проследовал к своему месту, а затем как ни в чем не бывало занялся своими делами. Когда, казалось бы, все было готово, Мо Салах спросил, не дадут ли ему кофе. Оказалось, что каждый делал его себе сам и египтянин ретировался (спойлер: до конца видео).

Все с самого начала пошло не по плану Робертсона: на его вопрос о том, кто что знает о месяце Земли, ответа не последовало. Мертвую тишину заполнил Дарвин, который решил заточить карандаш.

Реакция Эндрю была показательной.

Защитник спросил у всех, что они могут сделать ради планеты. Он обратился к Келлехеру, который высыпал на стол кучу использованных бутылок. «Это то, от чего мы пытаемся избавиться».

Первым свою идею предложил Ибраима Конате. Он подготовил не только красивые плакаты, но и вдохновляющую музыку, больше похожую на расслабляющую. «Вы знали, что мы тратим 94% нашей энергии на экологичные альтернативы? Мы также согласились сократить количество мусора на наших объектах на 10% каждый год. В апреле 2024 года SC Johnson выпустит первый Mr Muscle из бутылок, собранных на «Энфилде». «Спасибо, Ибу, но это была не совсем идея», − заключил Робертсон.

Следующим высказался Доминик Собослаи: «А что если мы соберем 22 болельщиков, отправим их в большой замок в Шотландии, но скажем троим из них, что они не могут перерабатывать [мусор], а остальные должны понять, кто мусорит?» «Как «Предатели»? «Нет, как «Расточители». (игра слов − Traitors − Wasters).

«Знаешь, чего нам здесь не хватает? − заговорил Куивин Келлехер. − Слогана! У каждой кампании бренда есть слоган. Что насчет «Завтра никогда не наступит»? Или: «Спасем планету: с тобой или без тебя». «И что мне теперь с этим делать? Это же просто слова!» − спросил у него Робертсон. «Это «Бойзон» (известная ирландская группа), классика».

Дарвин Нуньес стал напевать под нос один из треков группы, тогда Эндрю спросил у него, что он может предложить. Ответ на фото. Оказывается, все это время уругваец просто рисовал. Какое отношение лошадь имеет к месяцу Земли? Никакого.

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Нам показывают флешбек с Эндрю Робертсоном, в котором он рассказывает, что команда и медиа-группа «Ливерпуля» всегда пытаются выставить его шутом. Подходят и спрашивают, есть ли у него какая-нибудь идея. Кажется, что ему это не очень нравится (отличная актерская игра, Эндрю).

«Сегодня мы стоим не только на поле боя, но и на передовой решающей битвы. Самое время объединить наши усилия и голоса, чтобы защитить планету, которую мы называем своим домом. Каждый момент − это наш шанс что-то изменить. Давайте действовать за что-то большее, чем просто победа. Давайте действовать ради будущего планеты», − внезапная пылкая речь на испанском от Дарвина Нуньеса. За столом никто не понял ни слова, но он говорил все настолько от души, что все оценили порыв и аплодировали стоя.

«Вообще не понял, что ты сказал, но мне нравится это!»

Когда парни поняли, что с идеями и решениями все очень плохо, они решили, что нужно снять крутой мотивационный ролик. Для этого им нужен какой-то известный болельщик «Ливерпуля» уровня Дэниэла Крейга. Они даже придумали название − не лицензия на убийство, а лицензия на переработку. «Нам нужен кто-то известный, как он, и чтобы на нем хорошо сидел смокинг. И на пляже [хорошо выглядел]». Как раз в этот момент вернулся Мохамед Салах и все поняли, что именно он − идеальный кандидат.

Полный ролик и формат «за кадром» можно посмотреть ниже.