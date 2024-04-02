😱 «Он хорош, но не великолепен». Каррагер предлагает продать одного из лидеров «Ливерпуля»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» должен рассмотреть вопрос о продаже Луиса Диаса будущим летом.

«Мне очень интересно, что клуб будет делать летом. С учетом того, что «Ливерпуль» получит нового тренера, будем ли мы усиливать позицию левого вингера?

Я думаю, что Диас хорош, но не скажу, будто он великолепен», - заявил Каррагер.

Недавно отец Луиса Диаса заявил, что хочет видеть сына в испанском клубе.

Согласны с Каррагером?