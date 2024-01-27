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«Фергюсон уходил дважды? Простите, не знал». Клоппа спросили, что должно произойти, чтобы он остался в «Ливерпуле»

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Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Футбол Футбол

На пятничной пресс-конференции Юргена Клоппа спросили, не передумает ли он остаться в «Ливерпуле», как это сделал сэр Алекс Фергюсон в «МЮ». Немец удивился, сказав, что не знал об этом факте.

– Алекс Фергюсон уходил дважды? Простите, я не знал, что Алекс Фергюсон уходил дважды.

– Он говорил, что уйдет в конце сезона, а потом передумал. Может ли в следующие четыре месяца произойти что-то, что придаст вам энергии и вы передумаете уходить?

– Нет, нет, нет. Ничего. Алекс Фергюсон правда это сделал... Я не знал об этом. Нет, ничего.

1 комментарий
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Но Клопп однако задумался...до весны еще есть время.)
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