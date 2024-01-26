🎲 Клопп уходит, а кто его заменит? У букмекеров уже есть явный фаворит

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из клуба в конце текущего сезона.

Фанаты «скаузеров» еще рассуждают, кто заменит немца на посту наставника. А вот у букмекеров есть конкретные имена и котировки.

1) Хаби Алонсо - 1,73;

2) Зинедин Зидан - 8;

3) Роберто Де Дзерби - 9,5;

4) Стивен Джеррард - 12;

5) Джулиан Нагельсманн - 12;

6) Карло Анчелотти - 15;

7) Жозе Моуринью - 26.

Остальные специалисты имеют коэффициент 20 и выше.

Кого ждете в клубе?