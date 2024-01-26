LFC 2020
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🎲 Клопп уходит, а кто его заменит? У букмекеров уже есть явный фаворит

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из клуба в конце текущего сезона.

Фанаты «скаузеров» еще рассуждают, кто заменит немца на посту наставника. А вот у букмекеров есть конкретные имена и котировки.

1) Хаби Алонсо - 1,73;

2) Зинедин Зидан - 8;

3) Роберто Де Дзерби - 9,5;

4) Стивен Джеррард - 12;

5) Джулиан Нагельсманн - 12;

6) Карло Анчелотти - 15;

7) Жозе Моуринью - 26.

Остальные специалисты имеют коэффициент 20 и выше.

Кого ждете в клубе?

12 комментариев
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Моуринью? Серьезно?) Это настолько смешно, что аж плохо.
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Нагельсман было бы интересно
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Джулиан?
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Думаю Нагельсман идеальный вариант
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Алонсо, де Дзерби, нагельсман, Зидан в таком порядке было бы интересно.
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Мне кажется самый подходящий кандидат это Хаби
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Папа Карло?)))Его в Мадриде нормально кормят.)
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Зидан) че за дичь, не могу это объяснит конкретикой, но мне кажется это очень глупо, да и Моуриньо тоже, совсем не те это люди, например Хаби или де дзерби мне кажутся более подходящими
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Я бы на месте руководства обратил внимание на тренера Вулверхэмптона. Классную игру поставил. Хаби был бы самым крутым вариантом, не хотел бы видеть его в Баварии
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Ответ Unknown Forusha
Нагельсман было бы интересно
лучший вариант Алонсо или Зидан
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Ответ Хасан Мустафоев
лучший вариант Алонсо или Зидан
Сомниваюсь, что это лучшие варианты. Вообще нет на рынке , по набору качеств и философии тренера уровня Юргена.
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Ответ Arman Serik
Джулиан?
Жульен
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