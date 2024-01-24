«Лучший игрок в лиге». Артур провалился в «Ливерпуле», но разрывает в «Фиорентине»

Лето 2022 года выдалось для «Ливерпуля» одновременно странным и сложным. Клуб столкнулся с волной травм − выбыли Тиаго Алькантара, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта.

В результате клубу в спешном порядке пришлось выходить на трансферный рынок и решать кризис. Решением проблемы, по мнению «Ливерпуля», должен был стать Артур Мело, которого взяли в аренду у «Ювентуса». За него заплатили 3,9 млн фунтов − во столько обошелся бразилец, который сам стал проблемой.

Он дебютировал в клубе в лигочемпионском матче против «Наполи» (1:4), сыграв 13 минут. Больше на поле его не видели. Серьезная травма выключила хавбека, а затем он долго не мог набрать форму. В конце года мерсисайдцы с радостью отправили его обратно в Турин.

В начале сезона-2023/24 бразильца успешно сплавили в «Фиорентину», где он внезапно нащупал ту игру, за которую его стали ценить в Европе.

Недавно агент игрока Федерико Пасторелло заявил Radio Serie A: «Я очень рад за Артура. Прошлый год был сложным для него со всех точек зрения. Он перешел в «Ливерпуль» в конце трансферного окна, из-за чего пропустил тренировки, а затем получил серьезную травму. «Фиорентина» умело воспользовалась возможностью. И сегодня Артур, возможно, лучший игрок в лиге».

Он добавил: «20 миллионов евро? Я бы сказал, что он может уйти из «Ювентуса» даже за большую сумму. [Клаусула] была включена, потому что это было правильно, но есть еще и вопрос зарплаты, потому что он не вписывается в параметры «Виолы». Но мы только на полпути к этому приключению.

Мы нацелены на то, чтобы продолжать в том же духе, а в конце сезона мы сделаем выводы. Я могу сказать только одно: Артур прекрасно чувствует себя во Флоренции, даже за пределами поля болельщики приняли его необычным образом. И это, как бывшему игроку «Ювентуса», было совсем не очевидно».

Кажется, что Мело пришел в себя после провала в «Ливерпуле».