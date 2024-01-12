Форвард «Вест Хэма» не хочет, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Все дело в болельщиках клуба

Похоже, что они его достали.

Форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио признался, что очень не хочет, чтобы в этом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом, потому что в начале кампании его высмеяли болельщики «красных».

Все дело в том, что за несколько дней до очного матча первого круга, ямаец имел неосторожность заявить, что «молотобойцы» финишируют выше, чем команда Юргена Клоппа. Лондонский клуб приехал на «Энфилд» и проиграл 3:1. Голы забивали Салах, Нуньес и Жота.

Спустя четыре месяца Антонио признается, что фанаты «Ливерпуля» до сих пор пишут ему в социальных сетях, и поэтому из-за таких насмешек он предпочел бы, чтобы титул выиграли бы «Арсенал» или «Манчестер Сити».

«Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ, потому что вы, фанаты «Ливерпуля», все еще пишете мне в личку социальных сетей, − сказал Микаил Антонио во время подкаста Footballers' Football. − Отвалите! Говорю это без зазрения совести. Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл лигу! «Арсенал», забирай! «Манчестер Сити», забирай. Это все, что я могу сказать по этому поводу!»

Антонио подчеркнул, что тот матч на «Энфилде» разозлил его и одноклубников. Сейчас «Вест Хэм» располагается на шестом месте, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков.

Однако Микаилу придется подождать сатисфакции до апреля, когда «мерсисайдцы» пожалуют с ответным визитом в Лондон 27 числа.