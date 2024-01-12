LFC 2020
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Форвард «Вест Хэма» не хочет, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Все дело в болельщиках клуба

Микаил Антонио Микаил Антонио
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Похоже, что они его достали.

Форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио признался, что очень не хочет, чтобы в этом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом, потому что в начале кампании его высмеяли болельщики «красных».

Все дело в том, что за несколько дней до очного матча первого круга, ямаец имел неосторожность заявить, что «молотобойцы» финишируют выше, чем команда Юргена Клоппа. Лондонский клуб приехал на «Энфилд» и проиграл 3:1. Голы забивали Салах, Нуньес и Жота.

Спустя четыре месяца Антонио признается, что фанаты «Ливерпуля» до сих пор пишут ему в социальных сетях, и поэтому из-за таких насмешек он предпочел бы, чтобы титул выиграли бы «Арсенал» или «Манчестер Сити».

«Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ, потому что вы, фанаты «Ливерпуля», все еще пишете мне в личку социальных сетей, − сказал Микаил Антонио во время подкаста Footballers' Football. − Отвалите! Говорю это без зазрения совести. Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл лигу! «Арсенал», забирай! «Манчестер Сити», забирай. Это все, что я могу сказать по этому поводу!»

Антонио подчеркнул, что тот матч на «Энфилде» разозлил его и одноклубников. Сейчас «Вест Хэм» располагается на шестом месте, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков.

Однако Микаилу придется подождать сатисфакции до апреля, когда «мерсисайдцы» пожалуют с ответным визитом в Лондон 27 числа.

3 комментария
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Ответ xxx-xxx
Да с этим товарищем давно все ясно, недавно заявлял что Вест Хэм будет выше Ливерпуля )
Этот дурак, видимо, и не понимает, от чего над ним насмехаются.
+9
-1
+8
Да с этим товарищем давно все ясно, недавно заявлял что Вест Хэм будет выше Ливерпуля )
+5
-1
+4
Если бы сказал что он ошибся, не хотел так говорить давно бы отстали.
" А лучшее вообще молчал бы, умным бы казался"
+4
0
+4
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