«Рано делать какие-то выводы»: Ван Дейк отказывается говорить о чемпионских амбициях «Ливерпуля»

В 20-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» одолел «Ньюкасл», установив рекорд турнира по xG. Победа над «сороками» позволила подопечным Клоппа закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. «Астон Вилла», ближайший преследователь «красных», отстает от мерсисайдцев на три очка.

Но Вирджил Ван Дейк призывает не предаваться мечтам о титуле АПЛ раньше времени.

Защитник отказался отвечать на вопрос журналиста Liverpool Echo о том, сможет ли «Ливерпуль» в этом сезоне прервать гегемонию «Ман Сити»:

«Я не стану это обсуждать. Никогда об этом не говорил и не буду делать это сейчас. Пока слишком рано делать какие-то выводы. Сейчас начало января, у нас есть игроки, которые уедут [на матчи сборных], у нас есть игроки, которые возвращаются после травм, так что давайте посмотрим, как это повлияет на наш футбол.

Если в феврале или марте мы все еще будем на вершине таблицы, очевидно, нам нужно будет сделать последний рывок и посмотреть, сможем ли мы выжать из этого максимум. Но сейчас мы просто сосредотачиваемся на предстоящей игре и не смотрим на других, мы просто пытаемся совершенствоваться сами. Всегда важен опыт, он принес нам один успех за последние шесть лет – победу в Премьер-лиге. Увидим, что произойдет в конце сезона».

«Манчестер Сити» и «Арсенал» отстают от «Ливерпуля» на пять очков, при этом у команды Гвардиолы в запасе есть еще один матч.

Январь для «красных» будет не самым простым, ведь команду на время покинут Салах и Эндо. Игроки отправятся в расположения своих сборных на Кубок африканских наций и Кубок Азии.

По вашему, как отсутствие Ватару и Мо повлияет на игру «красных»?