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«Выглядит бледной тенью самого себя». Каррагер считает, что «Ливерпуль» может скоро разочароваться в Луисе Диасе

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Джейми Каррагер считает, что, если Луис Диас не проявит себя во второй половине сезона, то летом «Ливерпуль» может отправиться на поиски замены.

В подкасте Гари Невилла экс-защитник «красных» сказал:

«Диас выглядит бледной тенью самого себя: в прошлом сезоне он получил травму колена, в этом сезоне у него были семейные проблемы, но я чувствую, что Диасу нужна яркая вторая половина сезона, иначе «Ливерпуль» уйдет на рынок летом».

Джейми считает, что в целом у атаки «Ливерпуля» есть большие проблемы:

«После ухода Мане и Фирмино они на самом деле никак не заменили их с точки зрения качества. Мы все еще оправдываем Нуньеса. Но вот, что у «Ливерпуля» есть в тройке нападения: Мо Салах — номер один, Нуньес — номер два, и кто еще?»

А как вам кажется, Диасу пора искать замену или он сможет вернуться в форму?

2 комментария
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Пару игр не забил и сразу списывают, парень такой стресс испытал, Карра ещё восхищаться им будет
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