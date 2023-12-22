«С ними что-то не так». Каррагер назвал одну из главных проблем «Ливерпуля»

Ждет, что некоторые игроки наберут форму.

Несмотря на то, что команда Юргена Клоппа на данный момент один из лидеров в гонке за титул, у «Ливерпуля» определенно есть проблемы. Легенда клуба Джейми Каррагер выделил одну из них.

Выступая во время подкаста Гари Невилла, Каррагер заявил, что с линией нападения «красных» что-то не так. Он назвал Гакпо и Диаса теми игроками, кому нужно улучшить свое положение, в противном случае клубу придется выходить на трансферный рынок.

«Если посмотреть на тройку форвардов «Ливерпуля», то в ней что-то не так. Гакпо здесь уже почти год, у него были вспышки, но этого недостаточно. После травмы колена Диас выглядит бледной тенью самого себя.

Я действительно чувствую, что Диас должен провести хорошую вторую половину сезона, иначе «Ливерпуль» выйдет на рынок ради игрока левого фланга. Кажется, что в плане качества замены Мане и Фирмио не нашли.

Нуньес вышел со скамейки, с точки зрения голов он в плохой форме, но он должен быть почти первым в командном листе. В победе над «Вест Хэмом» в Кубке Лиги он создал гол и посеял панику, появилось ощущение, что даже если все идет не очень хорошо, он может пробежать мимо кого-то или пробить. Где-то он может что-то сделать.

Мы все еще оправдываем его, но у «Ливерпуля» все еще есть то, что нужно, с точки зрения передней тройки: Салах − номер один, Нуньес − номер два, а кто еще?»