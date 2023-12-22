«Он на что-то намекает?». Нападающий «Вест Хэма» подозревает Клоппа в попытке заманить восходящую звезду АПЛ в «Ливерпуль»

Заявления Клоппа о своем самом любимом футболисте, не считая игроков «Ливерпуля», получили необходимый эффект.

«Дэвид Мойес проделал невероятную работу в «Вест Хэме», должен сказать. Они снова хороши, это действительно впечатляет. Несмотря на проблемы с травмами.

Играя без Антонио, эту позицию занимает Боуэн - вероятно, мой любимый игрок, если не учитывать моих футболистов. Он по-настоящему здорово выглядит и стремительно развивается», - признался Клопп.

TalkSPORT писал в октябре, что Джеррод Боуэн отказался от возможности переехать на «Энфилд», выбрав новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.

На эту ситуацию отреагировал и партнер Боуэна по команде - Микаил Антонио. В своем подкасте игрок предположил, что Клопп надеется заманить Джеррода в «Ливерпуль» с помощью лести.

«Юрген Клопп назвал Джеррода Боуэна своим любимым игроком. Я думаю, что он пытается «посеять интерес» - ему нужен Джеррод.

Он может делать все, что пожелает. Этот парень только что подписал семилетний контракт, бро, но если хочешь, то можешь попробовать принести деньги.

Кого он собирается заменить? Очевидно, что Боуэн играет справа. Клопп на что-то намекает? Вы отпускаете Салаха, да?» - спросил Антонио.

Добавим, что 27-летний Боуэн забил 10 мячей в 16 играх текущего сезона АПЛ.