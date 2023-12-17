«Напомните Вирджилу, что он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 лет». Рой Кин жестко ответил ван Дейку на критику «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен словами Вирджила ван Дейка о том, что только «Ливерпуль» хотел победить в игре с «красными дьяволами».

«От него исходит слишком много высокомерия, раз он так отзывается о «МЮ». Напомните ему, что он играет за клуб, который выиграл один титул за тридцать с лишним лет.

Он сказал, что «Юнайтед» пытался отстоять ничью и лишь одна команда хотела победить. Да, я много раз приезжал на «Энфилд» с «Манчестер Юнайтед», где «Ливерпуль» оказывался в сложной ситуации и был рад остаться с ничьей. Самое главное - это счет. У «Ливерпуля» были шансы, но они ими не воспользовались. Это их собственная вина.

Возможно, что ему помешало именно это высокомерие», - заявил Кин.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 17-го тура АПЛ.