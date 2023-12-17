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«Напомните Вирджилу, что он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 лет». Рой Кин жестко ответил ван Дейку на критику «МЮ»

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Футбол Футбол

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен словами Вирджила ван Дейка о том, что только «Ливерпуль» хотел победить в игре с «красными дьяволами».

«От него исходит слишком много высокомерия, раз он так отзывается о «МЮ». Напомните ему, что он играет за клуб, который выиграл один титул за тридцать с лишним лет.

Он сказал, что «Юнайтед» пытался отстоять ничью и лишь одна команда хотела победить. Да, я много раз приезжал на «Энфилд» с «Манчестер Юнайтед», где «Ливерпуль» оказывался в сложной ситуации и был рад остаться с ничьей. Самое главное - это счет. У «Ливерпуля» были шансы, но они ими не воспользовались. Это их собственная вина.

Возможно, что ему помешало именно это высокомерие», - заявил Кин.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 17-го тура АПЛ.

4 комментария
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Ван Дейк перешел в клуб и выиграл все и АПЛ и ЛЧ. А что до Ван Дейка было так путь тогда Кин вспомнит еще раньше когда Ливерпуль брал свои АПЛ и 6 ЛЧ кубков.
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Ну во первых не один, а три. ЛЧ это тоже титул. А во вторых сколько титулов у МЮ за последние 10 лет)) И это будет продолжаться. Так что многоуважаемому Кину лучше промолчать. Как минимум до титула МЮ.
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Ответ Сергей Ка
Ну во первых не один, а три. ЛЧ это тоже титул. А во вторых сколько титулов у МЮ за последние 10 лет)) И это будет продолжаться. Так что многоуважаемому Кину лучше промолчать. Как минимум до титула МЮ.
у мю за последние 10 лет, не поверишь - 5 различных кубков
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Кроме 30 лет ему нечем крыть убогую игру его любимой команды
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