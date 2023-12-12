Джеррард пытался убедить двух игроков подписать контракт с «Ливерпулем». Оба отказали ему смсками

Не получилось.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» − один из крупнейших клубов в мировом футболе, далеко не факт, что каждый игрок спит и видит себя в красной футболке. Свежие примеры − Ромео Лавия и Мойсес Кайседо, которые отказались от трансфера на «Энфилд» и выбрали «Стэмфорд Бридж» и «Челси».

В прошлом капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард дважды пытался переманить игроков в клуб, но в обоих случаях неудачно.

В 2015 году он рассказал об этом в своей автобиографии My Story: «У меня была неофициальная роль в клубе: я пытался убедить некоторых великих игроков перейти в «Ливерпуль». В 2013 году последним игроком, попавшим в поле нашего зрения, был бразильский хавбек Виллиан. Когда я пытался найти подход к звездному игроку, я действовал по обычной схеме.

Вместо того, чтобы звонить ему напрямую, я всегда отправлял сообщение. Это казалось мне более уважительным и позволяло игроку прочитать мою смс в удобное для него время. Холодный звонок казался мне неправильным.

С Виллианом я вошел в привычный ритм. Поздоровался и выразил надежду, что он не будет возражать, если я свяжусь с ним напрямую. Я подчеркнул, что восхищаюсь им как игроком, а затем, упомянув, что знаю, что «Ливерпуль» говорит с его агентом, использовал стандартную фразу: «Если тебе нужно пообщать или задать какие-то вопросы, я готов ответить на них в любое время».

Однако Виллиан ответил следующее: «Я не уверен, что «Ливерпуль» сможет мне подарить Лигу чемпионов».

Затем Джеррард рассказал, что он очень хотел переманить в клуб Тони Крооса: «Мы [Джеррард и Роджерс] оба очень восхищались Кроосом. Я знал, что «Мадрид» готовится сделать предложение «Баварии», и поэтому чувствовал себя немного неловко, когда писал Тони.

Немец был на пути к победе на чемпионате мира, а «Реал» − действующим обладателем ЛЧ. Но бог любит троицу, и я решил попробовать».

По итогу Кроос также отклонил предложение Джеррарда и «Ливерпуля», став одним из самых важных игроков «Мадрида» в современную эпоху.