LFC 2020
Блог

«Итог прошлой недели»: Мак Аллистер о своем состоянии в 6 фотографиях

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Алексис Мак Аллистер пока не может помочь «Ливерпулю» из-за травмы колена, которую он получил в матче с «Шеффилд Юнайтед» на прошлой неделе.

Полузащитник «красных» за последнюю неделю опубликовал несколько фотографий, демонстрирующих процесс его восстановления.

«Подведение итогов прошлой недели. Я полон решимости выздороветь и сделаю все возможное, чтобы вернуться в ближайшее время. Спасибо за вашу поддержку!», - написал футболист в социальной сети.

 

 

 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Охренеть, ему делают пункцию в колене?
0
0
0
Эллиотт подменит, думаю справится не хуже, ждем его после Boxing day.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий