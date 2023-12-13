«Итог прошлой недели»: Мак Аллистер о своем состоянии в 6 фотографиях

Алексис Мак Аллистер пока не может помочь «Ливерпулю» из-за травмы колена, которую он получил в матче с «Шеффилд Юнайтед» на прошлой неделе.

Полузащитник «красных» за последнюю неделю опубликовал несколько фотографий, демонстрирующих процесс его восстановления.

«Подведение итогов прошлой недели. Я полон решимости выздороветь и сделаю все возможное, чтобы вернуться в ближайшее время. Спасибо за вашу поддержку!», - написал футболист в социальной сети.