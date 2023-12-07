«Ливерпуль» устроил невероятный сюрприз для ребенка-инвалида. Парень называет «красных» смыслом своей жизни

12-летний Дайре Горман из ирландского города Монахан впервые попал на «Энфилд» в сентябре 2023 года. Он своими глазами увидел, как его любимый «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:0. Но самым эмоциональным моментом для Дайре стало исполнение стадионом знаменитой You’ll Never Walk Alone.

«После того дня я не мог уснуть. Меня захлестнули эмоции, как только заиграла You’ll Never Walk Alone. Я попробовал спеть пару строк, но не смог произнести и слова. Мне нравится эта песня, у нее красивый текст. Моя жизнь сложилась так, что я всегда прислушиваюсь к ней и знаю, что никогда не буду один».

Мама Дайре, Шелли, опубликовала видео, на котором ее сын плачет, слыша, как «Энфилд» исполняет культовую композицию.

Дайре родился с редким заболеванием – синдромом Кроммелина. У парня нет рук ниже локтей и нет бедренных костей на обеих ногах. Он вынужден постоянно пользоваться инвалидной коляской.

Среди миллионов людей, тронутых эмоциональным видео с Дайре на «Энфилде», был Юрген Клопп. Тренер лично пригласил мальчика и его семью на базу «красных».

«Ты не можешь себе представить, как мне приятно познакомиться с тобой. Ты даже не представляешь. Этот клуб – это люди и болельщики, а ты один из самых особенных. Я снова посмотрел то видео утром, а потом сидел и думал: «О боже, жизнь полна эмоций», – сказал Клопп юному фанату мерсисайдцев.

Юрген провел для Дайре экскурсию по базе клуба.

И познакомил парнишку со своими подопечными.

Совершенно особенной для Дайре стала встреча с Луисом Диасом, ведь колумбиец – любимый футболист мальчика.

В подарок от кумира ребенок получил футболку с автографом.

Подоспевший Нуньес сумел превратить слезы счастья в задорную улыбку.

Дайре поделился впечатлениями от дня в компании «красных»:

«Это был волшебный день. Встреча с Клоппом и встреча с Диасом – моим героем – я не знаю, как выразить словами мои эмоции. Мо зашел поздороваться! Я так благодарен за всё это и не могу поверить, что снова вернулся в Ливерпуль еще и по такому поводу!

Моя жизнь – это «Ливерпуль». Этот клуб значит для меня абсолютно всё, это смысл моей жизни. Я не могу выразить это словами. Нет ничего, что я люблю больше, чем этот клуб».

Пусть детские мечты сбываются чаще.