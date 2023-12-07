LFC 2020
Блог

😡 «Саудиты ждут». Фанаты «Ливерпуля» недовольны игрой Диаса и хотят видеть на левом фланге Собослаи

Ливерпуль Ливерпуль
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Клубы Клубы
Луис Диас Луис Диас
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Несмотря на победу «Ливерпуля» в матче с «Шеффилд Юнайтед», некоторые фанаты мерсисайдцев нашли повод для расстройства.

Виной тому Луис Диас, который провел очередной невзрачный матч. Колумбиец лишь 34 раза коснулся мяча за 67 минут. Учитывая сомнительный матч с «Лутоном», фанаты делают неутешительные выводы о форме нападающего.

Не идут на пользу Диасу и успехи Доминика Собослаи, который ярко проявляет себя на левом фланге.

💭 Anfield Fix: «Я увидел достаточно. Уберите Диаса на какое-то время, Собо выглядит сильнее».

💭 ShammLFC: «Да. Один двигается и строит атаки. А другой занимается ерундой. Саудиты ждут».

💭 Sean: «Луис Диас, твой испытательный срок заканчивается в мае».

💭 Simon Brundish: «5 голов и ни одной передачи. Один голевой момент, созданный за 1127 минут на поле в этом сезоне. Луис Диас».

Есть и другое мнение.

💭 Capt Salazar: «Неблагодарные ребята... Вспомните, что это Диас перевел мяч Салаху, когда мы сыграли вничью с «Сити». Он сравнял счет в матче против «Лутона» и помог нам в еврокубках».

💭 Rebekka: «Может нам стоит просто поддержать Луиса Диаса в этот момент? Он прошел через ад, но остался доступен для выбора. Некоторые люди просто ужасны».

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В матче с Лутоном Диас вышел на последние 10 минут и забил гол. Собослай в Ливерпуле не играет на позиции Диаса. Тут скорее автора ждут саудиты!
+5
0
+5
Ладно автор тупанул ради хайпа, но как же печально что люди даже не понимают футбол.
+1
0
+1
Щас бы по одному матчу судить Диаса, глупость
0
0
0
Ой какая у критиков короткая память.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий