😡 «Саудиты ждут». Фанаты «Ливерпуля» недовольны игрой Диаса и хотят видеть на левом фланге Собослаи

Несмотря на победу «Ливерпуля» в матче с «Шеффилд Юнайтед», некоторые фанаты мерсисайдцев нашли повод для расстройства.

Виной тому Луис Диас, который провел очередной невзрачный матч. Колумбиец лишь 34 раза коснулся мяча за 67 минут. Учитывая сомнительный матч с «Лутоном», фанаты делают неутешительные выводы о форме нападающего.

Не идут на пользу Диасу и успехи Доминика Собослаи, который ярко проявляет себя на левом фланге.

💭 Anfield Fix: «Я увидел достаточно. Уберите Диаса на какое-то время, Собо выглядит сильнее».

💭 ShammLFC: «Да. Один двигается и строит атаки. А другой занимается ерундой. Саудиты ждут».

💭 Sean: «Луис Диас, твой испытательный срок заканчивается в мае».

💭 Simon Brundish: «5 голов и ни одной передачи. Один голевой момент, созданный за 1127 минут на поле в этом сезоне. Луис Диас».

Есть и другое мнение.

💭 Capt Salazar: «Неблагодарные ребята... Вспомните, что это Диас перевел мяч Салаху, когда мы сыграли вничью с «Сити». Он сравнял счет в матче против «Лутона» и помог нам в еврокубках».

💭 Rebekka: «Может нам стоит просто поддержать Луиса Диаса в этот момент? Он прошел через ад, но остался доступен для выбора. Некоторые люди просто ужасны».