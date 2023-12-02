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😲 «Не знаю, должен ли об этом говорить, но...». Мак Аллистер раскрыл причину конфликта Гвардиолы и Нуньеса

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Конфликт между Дарвином Нуньесом и Пепом Гвардиолой стал одной из главных новостей АПЛ на прошлой неделе.

Ни одна из сторон так и не призналась, в чем истинная причина спора. Но теперь появилась версия Алексиса Мак Аллистера.

«Да, Дарвин отнесся к этому серьезно, а Пеп все принял за шутку. Я не знаю, должен ли говорить это, но причиной конфликта стал небольшой инцидент.

Я не помню, был ли это угловой или обычный навес, который замыкал Холанд, но мяч прошел мимо ворот, рядом со штангой. Пеп обернулся и начал говорить, что нам повезло или что-то в этом роде.

В конце игры была другая ситуация, когда Диас едва не забил. Тогда Дарвин сказал Пепу: «А теперь вам повезло».

Оттуда все и пошло. Но было довольно спокойно, ничего серьезного.

Я полагаю, что Клопп ничего не понял. Как сказал тренер, это два очень эмоциональных человека. Некоторые комментарии Пепа и Дарвина... ничего такого. Поэтому я тоже смеялся. Если бы я думал, что это серьезно, то вел себя по-другому. Меня рассмешила реакция Нуньеса», - заявил Мак Аллистер.

2 комментария
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Классно, что Дарвин боец до мозга костей) Но плохо, что позволяет порой себя забайтить на эмоции
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