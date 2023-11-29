Нуньес заменил Диаса в матче с ЛАСК. Парни порадовали фанатов классным взаимодействием

«Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счетом 4:0 в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Луис Диас в этом матче отметился голом и покинул поле на 56-й минуте. Вместо колумбийца вышел Дарвин Нуньес. Фанаты обратили внимание на классное взаимодействие игроков во время замены.

Сперва Диас отдал партнеру честь.

Затем последовали крепкие объятия.

Болельщиков такие теплые отношения порадовали:

💭 «Не думал, что после сезона 2019/20 увижу такую классную атмосферу в команде. Эта дружба просто невероятна».

💭 «Уже жду матч Уругвая и Колумбии».

💭 «Не устану напоминать о навыке Клоппа строить здоровый коллектив. В его команде всегда играют правильные футболисты, которых обожают фанаты. Это, наверное, какая-то волшебная способность».

Особенно приятно видеть улыбку на лице Диаса, которому недавно прошлось пройти через страшное.

А как вам атмосфера в команде Клоппа?