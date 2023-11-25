Ждем эпичное противостояние? Салах признался, что увлекся шахматами и хотел бы сыграть с Карлсеном — Магнус ему ответил

Недавно Салах признался, что серьезно увлекся игрой в шахматы и хотел бы попробовать свои силы в поединке с чемпионом мира.

«Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Каждый день, буквально каждый день играю онлайн.

Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: «Ты тот самый Мо Салах?» Я подтверждаю, а они отвечают: «Да ты обманываешь». А я говорю: «Да, обманываю».

Я хорош. Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем. Мой рейтинг Эло – где-то 1400».

И, кажется, Карлсен готов принять вызов нападающего «Ливерпуля». Легендарный шахматист отправил Мо коротенькое сообщение в твиттере.

Кстати, Карлсен однажды уже играл против футболиста «Ливерпуля». В 2018 году он сел за шахматную доску вместе с Трентом — норвежцу потребовалось всего 17 ходов, чтобы обыграть защитника «красных», который тоже является большим поклонником шахмат.

Теперь ждем поединка с Мо! Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпиона мира?