Ждем эпичное противостояние? Салах признался, что увлекся шахматами и хотел бы сыграть с Карлсеном — Магнус ему ответил
Недавно Салах признался, что серьезно увлекся игрой в шахматы и хотел бы попробовать свои силы в поединке с чемпионом мира.
«Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Каждый день, буквально каждый день играю онлайн.
Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: «Ты тот самый Мо Салах?» Я подтверждаю, а они отвечают: «Да ты обманываешь». А я говорю: «Да, обманываю».
Я хорош. Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем. Мой рейтинг Эло – где-то 1400».
И, кажется, Карлсен готов принять вызов нападающего «Ливерпуля». Легендарный шахматист отправил Мо коротенькое сообщение в твиттере.
Кстати, Карлсен однажды уже играл против футболиста «Ливерпуля». В 2018 году он сел за шахматную доску вместе с Трентом — норвежцу потребовалось всего 17 ходов, чтобы обыграть защитника «красных», который тоже является большим поклонником шахмат.
Теперь ждем поединка с Мо! Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпиона мира?
против кого???
Думаю нет, но при чём тут Дин?
Мышцы крепкие спины,
Что мне его легкие фигуры,
Эти кони да слоны
Нало глянуть, может Тренту следовало ходить УГЛОВЫМ. То есть лошадью.
https://m.youtube.com/watch?v=4ko9h8QvW14&pp=ygUP0J3RgyDQvdCw0YXQtdGA