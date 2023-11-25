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Ждем эпичное противостояние? Салах признался, что увлекся шахматами и хотел бы сыграть с Карлсеном — Магнус ему ответил

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Футбол Футбол

Недавно Салах признался, что серьезно увлекся игрой в шахматы и хотел бы попробовать свои силы в поединке с чемпионом мира.

«Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Каждый день, буквально каждый день играю онлайн.

Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: «Ты тот самый Мо Салах?» Я подтверждаю, а они отвечают: «Да ты обманываешь». А я говорю: «Да, обманываю».

Я хорош. Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем. Мой рейтинг Эло – где-то 1400».

И, кажется, Карлсен готов принять вызов нападающего «Ливерпуля». Легендарный шахматист отправил Мо коротенькое сообщение в твиттере.

Кстати, Карлсен однажды уже играл против футболиста «Ливерпуля». В 2018 году он сел за шахматную доску вместе с Трентом — норвежцу потребовалось всего 17 ходов, чтобы обыграть защитника «красных», который тоже является большим поклонником шахмат.

Теперь ждем поединка с Мо! Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпиона мира?

21 комментарий

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Валентин и ыч
> Теперь ждем поединка с Мо! Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпионата мира.

против кого???
+27
-1
+26
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Crestbook
1400 на Lichess или Chess.com у него) Не Эло, конечно
+13
0
+13
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Playmaker.kz
Ответ Валентин и ыч
> Теперь ждем поединка с Мо! Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпионата мира. против кого???
Динь икнул
+7
0
+7
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myswordishatred
> Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпионата мира.
Думаю нет, но при чём тут Дин?
+5
-1
+4
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Mikhail Koltushkin
Ох рельеф мускулатуры,
Мышцы крепкие спины,
Что мне его легкие фигуры,
Эти кони да слоны
+4
0
+4
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Куруш
Мы сыграли с Талем 10 партий...
+3
0
+3
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pq
Ответ Crestbook
1400 на Lichess или Chess.com у него) Не Эло, конечно
а вот если бы Эло, тогда у Магнуса шансов было бы маловато!
+3
0
+3
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А.Д.
у Мо будет простая задача, продержаться больше 17 ходов
+2
0
+2
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OnTuMyC
увлекательное противостояние в одну калитку, очень ждем конечно
+1
0
+1
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А.В. Бубнов
17 ходов, неплохо против Чемпиона Мира
Нало глянуть, может Тренту следовало ходить УГЛОВЫМ. То есть лошадью.
+1
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Crestbook
Ответ gradonachalnick
СЮ👍
Нет)
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gradonachalnick
Ответ Crestbook
1400 на Lichess или Chess.com у него) Не Эло, конечно
СЮ👍
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Пётр Кузнеченко
Ответ wyh4qcrjbn
Магнуса Карлсона. Норвежец, чемпион мира по шахматам
Магнус уже полгода как экс-чемпион. Чемпион мира по шахматам — Дин Лижень. Магнус — обладатель кубка мира, чемпион по блицу и игрок с самым высоким рейтингом.
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А.В. Бубнов
Ответ wyh4qcrjbn
Магнуса Карлсона. Норвежец, чемпион мира по шахматам
Магнус хотел было сыграть в шахматы с соотечественником, да глянул на Отвисогуба с его необезображенным интеллектом лицо и такой:
https://m.youtube.com/watch?v=4ko9h8QvW14&pp=ygUP0J3RgyDQvdCw0YXQtdGA
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wyh4qcrjbn
Ответ Валентин и ыч
> Теперь ждем поединка с Мо! Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпионата мира. против кого???
Магнуса Карлсона. Норвежец, чемпион мира по шахматам
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Proline
Ответ Валентин и ыч
> Теперь ждем поединка с Мо! Как думаете, у египтянина есть шансы в противостоянии против чемпионата мира. против кого???
Чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу
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YWNWA
Салах такой же шахматист, как Карлсен - футболист. Очевидно.
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Ruscello
Нет шансов. Но пусть Карлсен с ним в футбол сыграет, после партии...
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