LFC 2020
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За «красных»❤️: реакция отца Луиса Диаса на гол Трента в матче с «Манчестер Сити» попала на камеру

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Отец Луиса Диаса был на трибунах во время выездного матча «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад», который закончился ничьей 1:1.

Колумбиец пережил непростой период за последние несколько месяцев, но теперь наслаждается игрой команды своего сына.

Камеры смогли поймать реакцию отца Диаса, когда Трент Александер-Арнолд сравнял счет во втором тайме.

Он поднял руки вверх от радости, увидев, что «красные» вернулись в игру и сравняли счет.

Клуб сделал классный жест, привезя всю семью Диаса в Ливерпуль, чтобы они провели Рождество со своим сыном.

5 комментариев

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_El Nino_
Мда, конечно. Клуб сделал столько подгонов, а батек ляпнул тупость с барсой в этот же момент
+10
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Yri Yrov
Ответ _El Nino_
Мда, конечно. Клуб сделал столько подгонов, а батек ляпнул тупость с барсой в этот же момент
я тоже так подумал что за хрень он несёт ты тока что из плена
+1
0
+1
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Mardon Umirov
что, нельзя что ли прийти в стадион смотреть футбол.?
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Тимур Жалолдинов
Мне кажется или в последнее время луис вообще отпадает из игры?
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