За «красных»❤️: реакция отца Луиса Диаса на гол Трента в матче с «Манчестер Сити» попала на камеру

Отец Луиса Диаса был на трибунах во время выездного матча «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад», который закончился ничьей 1:1.

Колумбиец пережил непростой период за последние несколько месяцев, но теперь наслаждается игрой команды своего сына.

Камеры смогли поймать реакцию отца Диаса, когда Трент Александер-Арнолд сравнял счет во втором тайме.

Он поднял руки вверх от радости, увидев, что «красные» вернулись в игру и сравняли счет.

Клуб сделал классный жест, привезя всю семью Диаса в Ливерпуль, чтобы они провели Рождество со своим сыном.