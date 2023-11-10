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«До сир пор не могу понять причину». Отец Луиса Диаса вспоминает 12 дней плена

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Отец Луиса Диаса в течение 12 дней находился в заложниках у колумбийской партизанской группировки ELN. В среду он был освобожден.

Повстанцам не был выплачен выкуп, и они никогда публично не требовали его. Луис Мануэль Диас рассказал, как выглядели эти 12 дней:

«Было много верховой езды, очень тяжело, много гор, много дождя, слишком много насекомых. Я не мог спокойно спать, это было очень трудно, почти 12 дней без сна.

Luis Diaz's family gripped by son's football odyssey as they watch from afar in Colombia | CNN

Я до сих пор не могу понять, в чем причина моего похищения, [партизаны] сказали, что у меня нет ни с кем проблем.

Они сказали мне, чтобы я был спокоен, что со мной ничего не случится, зная, что я скромный и любимый человек в своем городе за ту работу, которую я делаю».

Диас также заявил, что останется в городе Барранкас, где он руководит футбольным фондом для детей. Он также призвал колумбийское правительство и повстанцев найти мирное решение после более чем 60-летнего конфликта. «Давайте бросим оружие и будем пользоваться ручками и блокнотами», – сказал он.

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