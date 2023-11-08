Клопп рассказал, как себя чувствует Диас после освобождения отца. Луис попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Тулузой»
После двух недель в плену Ману Диас, отец вингера «Ливерпуля», наконец вернулся домой.
За то время, что мужчина был в заложниках, Луис почти не играл. Он провел всего 8 минут в матче с «Лутоном». При этом вингер успел спасти «Ливерпуль» от поражения, сравняв счет уже в добавленное к встрече время.
Новость об освобождении Ману появилась за пару часов до ответной игры «Ливерпуля» и «Тулузы» в Лиге Европы. Диас попал в стартовый состав «красных» на еврокубковый матч.
Клопп рассказал, как колумбиец себя чувствует:
«Похоже, Луис действительно счастлив, все время показывает большой палец. Все выглядит очень хорошо, но, вы знаете, я не тот, кто будет выносить такие вещи на публику. Лучшего времени [для появления новости об освобождении Ману] и быть не могло.
Мы спросили у Луиса, хочет ли он сегодня выйти на поле. Он сказал, что хочет. Поэтому он в составе, все хорошо».
Помогут ли Луису прекрасные новости отметиться результативным действием?
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