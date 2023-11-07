Куман готов вернуть Гравенберха в сборную. Игрок отказывался приезжать ради адаптации в «Ливерпуле»

Хотел привыкнуть к новой команде.

ции Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман объявил об окончании отстранения Райана Гравенберха от национальной команды. Специалист надеется, что хавбек «Ливерпуля» сможет продолжить свое развитие и будет претендовать на место в составе на Евро-2024.

В свежем интервью Ziggo Sport Voetbal Куман сказал следующее: «Нет, с этим [отстранением] покончено. Был ли его демарш понятен? Может быть, но я считаю, что он мог сыграть в тех матчах юниорской сборной, которые пропустил.

Конечно, в его поведении есть что-то такое [объяснимое], но я думаю, что мы в KNVB не должны быть довольны тем, что кто-то отказывается от сборной. Я тоже был футболистом, нужно проводить черту. Мы сказали Райану: «Мы немного понимаем тебя, но не считаем, что это нормально. Если тебя вызвали, ты должен приехать».

Если он продолжит развиваться в том же духе, то присоединится к сборной. Я сказал ему, что хочу сыграть тем же составом, насколько это будет возможно в ближайшем матче. Мы собираемся квалифицироваться на Евро, а это значит, что в марте и июне у нас будут товарищеские игры. Это игрок, который, безусловно, будет на наших радарах, если будет играть больше. Так уже было в «Баварии» [проблемы с игровым временем]. Если ты видишь, как футболист не играет или выходит на пять минут, то нет смысла его выбирать».

После трансфера в «Ливерпуль» Райан Гравенберх отказался приезжать в сборную Нидерландов U21. Он взял двухнедельный перерыв для того, чтобы адаптироваться в новой команде. Это очень не понравилось Куману и нидерландским боссам.

В результате 21-летнего игрока продинамили в прошлые международные перерыве. Сейчас Гравенберх важное звено «Ливерпуля»: провел на один матч больше, чем за весь прошлый сезон в «Баварии». Дважды забил и один раз ассистировал. Похоже, что Куман растаял.