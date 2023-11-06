«Мы хотели дать ему возможность немного отвлечься». Клопп рассказал, почему решил выпустить Диаса под конец матча с «Лутоном»

А Луис вырвал для команды ничью.

Юрген Клопп рассказал, почему Луис Диас решил выйти на поле в матче против «Лутона» в воскресенье вечером, несмотря на очень тяжелое эмоциональное состояние.

Отец Диаса стал жертвой похищения, и с момента его исчезновения прошло уже больше недели. Полузащитник тяжело переживает эту трагедию, но главный тренер сказал, что Луис сам хотел сыграть, потому что для него это было возможностью отвлечься от переживаний.

Колумбиец вышел на замену на 83-й минуте, когда «Ливерпуль» проигрывал 0:1, и на 95-й забил гол, позволивший мерсисайдцам увезти одно очко. Диас отпраздновал свой гол, показав надпись под игровой футболкой «Свободу папе».

«То, что нам приходится об этом [голе Диаса] говорить, это замечательно, очень эмоционально и фантастично. Но реальная проблема не решена. Мы хотели дать Лучо возможность немного отвлечься, и он тоже этого хотел.

На данный момент он никак не может на это повлиять, он постоянно в ожидании, как и вся его семья. Он несколько раз тренировался с нами, и в те моменты у него было хорошее настроение, это для него хорошо.

Я думаю, что сигналы из Колумбии довольно позитивные, оптимистичные, но единственное, что мы все хотим услышать, это то, чего до сих пор не произошло. Он мало тренировался, и нельзя знать точно, когда он окончательно будет с нами.

В этом матче, очевидно, имело смысл использовать еще одного нападающего. Если мы смогли воспользоваться классом, который у него есть, на 15-20 минут, я не знаю точно, сколько он играл, и он забил гол — это замечательно. Вот и все.

После окончания игры слова не были нужны. Мы просто обнялись».

«Мы все знаем, как он: в порядке, но отчаянно ждет нужных новостей. Он делал такое и раньше. Честно, я на 100% знаю, что это [гол] очень хорошо и позитивно, но такие вещи забываются. Настоящая сенсация, которая нам нужна, совсем другая. И все.

Но в любом случае для него это очень, очень позитивная вещь. Но все остальные проблемы никуда не делись».