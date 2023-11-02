Стало известно, кто стоит за похищением родителей Диаса. История может приобрести политический окрас

29 октября родители Луиса Диаса были похищены неизвестными на мотоциклах в Барранкасе – родном городе вингера «Ливерпуля».

Маму футболиста удалось освободить почти сразу, а поисками отца полиция и военные Колумбии занимаются уже пятый день. Министр внутренних дел предположил, что мужчину могли вывезти на территорию Венесуэлы.

В Барранкасе сотни неравнодушных вышли на улицы с требованием освободить отца Луиса. Власти Колумбии пообещали вознаграждение в размере 200 млн колумбийских песо за любую информацию, которая может помочь в поисках.

Похоже, эта ужасная история близится к своему завершению.

Наконец стало известно, что за похищением родителей вингера стоит вооруженная группировка, принадлежащая Армии национального освобождения Колумбии (АНО).

Как сообщили представители АНО правительственной группе переговорщиков, они не знали, что одна из группировок, принадлежащих организации, похитила отца Диаса. АНО обещает в ближайшие часы освободить мужчину. История с похищением отца вингера может приобрести политический окрас и даже привести к эскалации конфликта, длящегося уже несколько десятилетий.

Армии национального освобождения возникла в Колумбии в 1964 году под влиянием кубинской революции. За эти годы конфликт между АНО и правительством страны унес жизни десятков тысяч человек. Нужно отметить, что одним из главных источников дохода Армии национального освобождения являются выкупы, которые повстанцы получают за похищенных ими людей, в том числе иностранных граждан.

С 1980-х годов правительство Колумбии с переменным успехом ведет переговоры с повстанческой организацией. Лишь в 2023 году сторонам удалось прийти к мирному соглашению. Большую роль в нормализации отношений сыграла личность нынешнего президента Колумбии – Густаво Петро, который, будучи студентом, сам состоял в леворадикальной партизанской группировке.

В июне этого года на Кубе состоялся третий раунд переговоров АНО и правительства. Было заключено соглашение о двустороннем прекращении огня в период с 3 августа по 29 января. Хуан Камило Рестрепо, возглавлявший правительственную делегацию на переговорах с повстанцами в 2017 году, заявил, что похищение отца Диаса может перечеркнуть мирные договоренности. Такие же опасения выражает министр внутренних дел Колумбии Луис Фернандо Веласко: «Это [похищение отца вингера] нарушение режима прекращения огня. Конечно, оно ставит процесс переговоров под угрозу».

По данным издания El Tiempo, АНО, как и правительство страны, заинтересована в скорейшем освобождении отца Луиса. История получила слишком большую огласку и привлекла внимание зарубежной прессы, что не играет на руку обеим сторонам конфликта. Представители АНО обещают вернуть мужчину домой в целости и сохранности.

Нам остается только ждать.