Свежие новости про отца Луиса Диаса: похитители могли вывезти его из Колумбии в Венесуэллу

Кошмар.

Отца звезды «Ливерпуля» Луиса Диаса могли увезти в Венесуэлу, об этом заявил генеральный прокурор Колумбии

По словам Франсиско Барбозы, отца нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, Луиса Мануэля Диаса, могли переправить через границу Колумбии в Венесуэлу.

Генеральный прокурор рассказал The Mirror следующее:

«У нас есть информация, что в какой-то момент он мог оказаться в Венесуэле. Если он в конечном итоге пересек границу и находится в Венесуэле, мы должны попросить президента Колумбии Густаво Петро помочь нам освободить отца Луиса Диаса»

Напомним, родители Диаса были похищены по дороге в свой дом в городе Барранкас. Полиция и военные были задействованы для поиска преступников.

Мать звезды «Ливерпуля» , Силенис Маруланда, была освобождена вскоре после инцидента. Считается, что она не пострадала. Однако местонахождение отца Диаса до сих пор неизвестно.

В своем заявлении Федерация футбола Колумбии призвала похитителей освободить жертву.

«Мы просим похитителей Луиса Мануэля Диаса, отца Луиса Ф. Диаса, освободить его немедленно, без каких-либо условий. Футбол - это мир. Луис, мы с тобой. Колумбия с вами».

Диас должен был выйти в стартовом составе в победном матче «Красных» над «Ноттингем Форест» (3:0), но в конечном итоге его убрали из состава. Юрген Клопп заявил, что это сложная ситуация для всех в клубе.

«Очевидно, нам пришлось внести поздние изменения из-за ситуации, связанной с Луисом Диасом. Это тревожная ситуация для всех нас, и это была довольно тяжелая ночь. Со мной никогда не случалось такого раньше. Это новый опыт, который мне никогда не был нужен», - сказал тренер после матча.