LFC 2020
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«У меня появляются дополнитльные силы». Цимикас рассказал о разнице домашних и гостевых матчей «Ливерпуля»

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Константинос Цимикас Константинос Цимикас
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Вспоминая прошлый сезон, когда «Ноттингем Форест» приезжал на «Энфилд», «Ливерпуль» одержал захватывающую победу со счетом 3:2. Недавно Костаса Цимикаса спросили о том, что делает команду такой грозной, когда она играет на своем поле:

«Все дело в болельщиках, в той дополнительной мотивации, которую они дают тебе каждый раз, когда ты играешь на своем поле.

Все начеку, и они всегда стараются подтолкнуть тебя, дать тебе абсолютно все, все силы, которые нужны для игры. Думаю, это самое главное.

Я постоянно чувствую это в домашних матчах – у меня появляются дополнительные силы, дополнительная скорость».

Говоря о матчах на «Энфилде», следует отметить, что победа «Ливерпуля» над «Тулузой» со счетом 5:1 стала для команды Клоппа седьмой подряд домашней победой в сезоне-2023/24.

Kostas Tsimikas' Liverpool transfer situation cleared up by Greek journalist - Liverpool FC - This Is Anfield

1 комментарий

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krw7ccqxhh
Костасу , нужно брать больше интеативы в свои руки и больше идти в атаки брать пример с Робертсона !!!! Тогда ученик превзойдёт своего учителя , пока это номер два игрок , по тому как он играет на поле , не чего выдающегося ,не показывает . Главное без травм Цимикас, и побольше вперёд !!!
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