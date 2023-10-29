«У меня появляются дополнитльные силы». Цимикас рассказал о разнице домашних и гостевых матчей «Ливерпуля»

Вспоминая прошлый сезон, когда «Ноттингем Форест» приезжал на «Энфилд», «Ливерпуль» одержал захватывающую победу со счетом 3:2. Недавно Костаса Цимикаса спросили о том, что делает команду такой грозной, когда она играет на своем поле:

«Все дело в болельщиках, в той дополнительной мотивации, которую они дают тебе каждый раз, когда ты играешь на своем поле.

Все начеку, и они всегда стараются подтолкнуть тебя, дать тебе абсолютно все, все силы, которые нужны для игры. Думаю, это самое главное.

Я постоянно чувствую это в домашних матчах – у меня появляются дополнительные силы, дополнительная скорость».

Говоря о матчах на «Энфилде», следует отметить, что победа «Ливерпуля» над «Тулузой» со счетом 5:1 стала для команды Клоппа седьмой подряд домашней победой в сезоне-2023/24.