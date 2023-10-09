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Вербовщики «ПСЖ» в сборной Франции! Конате признался, что его уговаривают сменить клубную прописку

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Ибраима Конате Ибраима Конате
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Ибраима Конате, уроженец Парижа, посетил пресс-конференцию в качестве представителя сборной Франции.

В составе «синих» много футболистов, так или иначе представляющих столицу Пятой республики. Кто-то прямо сейчас выступает за «ПСЖ», кто-то является воспитанником клуба, а кто-то просто родился в Париже, как и сам Конате.

Журналист спросил у Ибраимы, не пытается ли кто-то из таких игроков переманить подопечного Клоппа в «ПСЖ». Футболист «Ливерпуля» признался, что в национальной команде некоторые игроки действительно уговаривают его присоединиться к парижанам.

Коварные методы вербовщиков Ибраима не раскрыл, но заверил, что пока не собирается менять клубную прописку:

«Нет, я не буду рассказывать, что именно они делают! Но я правда парижанин. И в нашей команде [сборной Франции] сейчас действительно много парижских игроков. Но я футболист «Ливерпуля», у меня там все хорошо. Мы каждый день работаем и будем продолжать работать. А сейчас мы в сборной Франции, так что давайте поговорим о сборной Франции!»

Эх, а было интересно узнать, какие методы используют агенты Энрике в своей работе.

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