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Клоппу точно не понравится: 18 игроков «Ливерпуля» уехали в сборные. Однако двоих отцепили от команды

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Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Ливерпуль Ливерпуль
Коди Гакпо Коди Гакпо
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В предстоящие выходные болельщики будут смотреть на любимых игроков в майках сборных. В «Ливерпуле» на международный перерыв уехало 18 игроков, однако двое были исключены из состава по разным причинам.

Райан Гравенберх внезапно был исключен из состава сборной Нидерландов, а Коди Гакпо выбыл из-за травмы. Вот остальные 16 игроков «Ливерпуля», которые уехали выступать за национальные команды.

Trent, Salah & more: 16 Liverpool stars to be involved in October international break

Бразилия: Алиссон Беккер

Нидерланды: Вирджил ван Дийк

Шотландия: Энди Робертсон

Греция: Костас Цимикас

Франция: Ибраима Конате

Англия: Трент Александер-Арнольд

Аргентина: Алексис Мак Аллистер

Япония: Ватару Эндо

Венгрия: Доминик Собослаи

Колумбия: Луис Диас

Португалия: Диогу Жота

Египет: Мохамед Салах

Уругвай: Дарвин Нуньес

Англия U21s: Харви Эллиотт, Джарелл Куанса

Шотландия U21s: Бен Доук

5 комментариев

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Классный руководитель
не чего себе, 13 разных сборных
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Vadiay
С Гравенберхом и так понятно: обиделись, что отказался за молодёжку играть после перехода в Ливерпуль. Детский сад.
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Денис Фёдоров
Удачи ребятам и без травм!
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Ахмед Абдухаликов
а где Кёртис Джонс ?
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ABPOP
Ответ Ахмед Абдухаликов
а где Кёртис Джонс ?
так он только за молодежку играл... в сборную основу места для него-)
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