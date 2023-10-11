Клоппу точно не понравится: 18 игроков «Ливерпуля» уехали в сборные. Однако двоих отцепили от команды
В предстоящие выходные болельщики будут смотреть на любимых игроков в майках сборных. В «Ливерпуле» на международный перерыв уехало 18 игроков, однако двое были исключены из состава по разным причинам.
Райан Гравенберх внезапно был исключен из состава сборной Нидерландов, а Коди Гакпо выбыл из-за травмы. Вот остальные 16 игроков «Ливерпуля», которые уехали выступать за национальные команды.
Бразилия: Алиссон Беккер
Нидерланды: Вирджил ван Дийк
Шотландия: Энди Робертсон
Греция: Костас Цимикас
Франция: Ибраима Конате
Англия: Трент Александер-Арнольд
Аргентина: Алексис Мак Аллистер
Япония: Ватару Эндо
Венгрия: Доминик Собослаи
Колумбия: Луис Диас
Португалия: Диогу Жота
Египет: Мохамед Салах
Уругвай: Дарвин Нуньес
Англия U21s: Харви Эллиотт, Джарелл Куанса
Шотландия U21s: Бен Доук
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