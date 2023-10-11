Клоппу точно не понравится: 18 игроков «Ливерпуля» уехали в сборные. Однако двоих отцепили от команды

В предстоящие выходные болельщики будут смотреть на любимых игроков в майках сборных. В «Ливерпуле» на международный перерыв уехало 18 игроков, однако двое были исключены из состава по разным причинам.

Райан Гравенберх внезапно был исключен из состава сборной Нидерландов, а Коди Гакпо выбыл из-за травмы. Вот остальные 16 игроков «Ливерпуля», которые уехали выступать за национальные команды.

Бразилия: Алиссон Беккер

Нидерланды: Вирджил ван Дийк

Шотландия: Энди Робертсон

Греция: Костас Цимикас

Франция: Ибраима Конате

Англия: Трент Александер-Арнольд

Аргентина: Алексис Мак Аллистер

Япония: Ватару Эндо

Венгрия: Доминик Собослаи

Колумбия: Луис Диас

Португалия: Диогу Жота

Египет: Мохамед Салах

Уругвай: Дарвин Нуньес

Англия U21s: Харви Эллиотт, Джарелл Куанса

Шотландия U21s: Бен Доук