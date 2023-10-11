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Трент рассказал о лучшем моменте в «Ливерпуле», который хотел бы пережить. Это даже не угловой против «Барсы»

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В подкасте «Мы – Ливерпуль» Трента Александера-Арнольда спросили об одном моменте, который он хотел бы пережить. Как у игрока «Ливерпуля», у Трента достаточно моментов, которые хотел бы пережить любой человек, любящий футбол. Но его выбор пал на гол Дивока Ориги в финале Лиги чемпионов-2019:

«Часть меня думает, конечно, об угловом и о той ночи. Но лучшим моментом, который я когда-либо испытывал на поле, был гол Дивока в Мадриде.

Five things we learned from Trent Alexander-Arnold on the 'We are Liverpool' podcast - Liverpool FC

Когда он влетает в ворота и ты понимаешь, что победил. Мы ведем 1:0 всю игру, боремся, выкладываемся, все ближе и ближе, и вот уже 85-я минута, неважно, что дальше.

И он залетает... в этот момент, знаете, что победили, если только они не совершат абсолютное чудо. Это было чувство: «Мы выиграли». Никогда не забуду это чувство. Безусловно, это лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал на поле».

Дивок Ориги стал неожиданным героем для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 2019 года. Он забил второй гол в победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 и оформил дубль в камбэке с «Барселоной» в полуфинале.

1 комментарий

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S.Laposter
Ориги тогда вытащил в самые важные моменты. Как тащил в ле, но увы там проиграли, хотя было много спорных моментов
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