LFC 2020
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Мак Аллистера не забыли в «Брайтоне». После матча на «Фалмере» Роберто Де Дзерби и болельщики душевно поддержали Алексиса

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Красивый жест.

Воскресный матч против «Брайтона» безусловно был особенным для Алексиса Мак Аллистера. Полузащитник впервые вернулся на стадион «Фалмер» после того, как этим летом перешел в «Ливерпуль».

В матче против бывшей команды аргентинец вышел в роли опорника, и ему пришлось нелегко на все еще непривычной для себя позиции. Он упустил мяч в собственной штрафной после неточного паса Ван Дейка, позволив «чайкам» забить гол. Мерсисайдцы бойко отреагировали на ошибку своего товарища, забив два гола под конец первого тайма, но хозяева поля все же сравняли во второй половине матча. 

После финального свистка Роберто Де Дзерби захотел поддержать своего экс-подопечного. Он подошел к Алексису и устроил ему круг почета перед фанатами «Брайтона».

Болельщики отреагировали дружными аплодисментами, продемонстрировав бывшему игроку свою любовь. Мак Аллистер явно был тронут таким приемом на стадионе, где он провел почти три года.

Любовь важнее соперничества 👏

1 комментарий

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newhood@icloud.com
А это молодцы, а это круто , как и Милли мерсисайдцы обнимали… битва на поле
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