Клопп восторгается успехами Гравенберха. У Юргена большие планы на новичка «Ливерпуля»

Знал, кого приводит в команду.

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх забил первый мяч за клуб. Это случилось в игре Лиге Европы против «Юниона», а после матча Юрген Клопп был в восторге от своего нового игрока.

«Он технически невероятно хорош, - сказал Клопп, а затем заявил, что бывший игрок «Баварии» обладает «безумным первым касанием». − Он умный мальчик, чья скорость − высший класс, а сила удара сродни огненному шару».

Часто тренеры отказываются слишком подробно рассказывать об индивидуальных качествах игроков и конкретных матчах, но Клопп никогда не испытывал проблем с тем, чтобы похвалить кого-то из своих футболистов, когда они того заслуживают.

Гравенберх был последним трансфером клуба, который превратил летнее окно из хорошего в отличное. Изначально его критиковали на родине за то, что он отказался приехать в сборную в пользу того, чтобы остаться на Мерсисайде, решить ряд вопросов вне поля и адаптироваться к новой обстановке базы в Киркби.

Критика была пустой, поскольку в матчах с Молдовой и Северной Македонией команда вполне может обойтись без Гравенберха, тогда как в долгосрочной перспективе здоровый и работоспособный полузащитник принесет больше пользы.

Похоже, что решение остаться в Англии принесло первые дивиденды уже в первые недели карьеры в «Ливерпуле». В АПЛ с первых минут голландец еще не выходил, но игры в Кубке Лиги и Лиге Европы показали, что он игрок с огромным потенциалом.

В игре против «ЛАСКа» и «Лестера» Гравенберх отдал голевые передачи, что сделало его первым игроком, который с 2002 года забил или ассистировал в каждом из трех своих первых матчей. До него так сделал Милан Барош.

У 21-летнего футболиста много плюсов: быстрый бег, скорость мышления и умение резко менять направление. Все это было очевидно и в «Баварии», но как считает сам Райан, у него не было возможности продемонстрировать навыки на поле.

«Когда игроку дают несколько минут, у него появляется уверенность, и я думаю, что это то, что нужно, − заявил Гравенберх в интервью LFC TV, отвечая на вопрос о том, что изменилось с переездом на «Энфилд». − Я думаю, что купив таких хороших игроков летом, «Ливерпуль» проделал большую работу. У нас такое хорошее настроение, и мы просто играем. Это очень хороший коллектив, в том числе с молодыми игроками. Я просто наслаждаюсь этим».

Клопп и его штаб считают, что навыки Гравенберха могут быть использованы на различных позициях в полузащите: он рассматривается как атлетичный и многофункциональный игрок, способный развить в себе более оборонительные инстинкты.

После года застоя в «Баварии», где он провел менее 1000 минут в 34 матча, может пройти некоторое время, прежде чем он сможет по-настоящему реализовать свой очевидный потенциал. Но под руководством такого менеджера, как Клопп, на его пути будет гораздо меньше препятствий, чем когда-либо прежде.