Дарвину не везет только на поле. Его девушка – подруга жены Месси и бывшая игрока «Барсы». Старше Нуньеса на 9 лет!
Дарвин Нуньес не лучшим образом стартовал в «Ливерпуле», но второй сезон обещает быть для форварда прорывным – уругваец набрал 3+1 в 6 матчах АПЛ.
Зато вне поля у Нуньеса давно все отлично: в 2019-м Дарвин познакомился с Лореной Манас.
Нуньес на 9 лет моложе второй половинки, но Дарвина ничто не останавливает: со времен «Бенфики» он посвящает все голы семье и шлет воздушные поцелуи на трибуны. За период в «Ливерпуле» их было не так много, но тем ценнее и романтичнее каждый.
Несколько фактов о Лорене: дружит с Антонеллой Рокуццо (жена Лео Месси), встречалась с Алеишем Видалем (экс-игрок «Барселоны), родила двух детей (второго Дарвина – Дарвину и Хлою – дочь от первого брака), а еще публикует много ярких фотографий.
— Почему? Ну всё-таки?
— Я же донашиваю его старые пижамы, коньки, велосипед?... Всё остальное донашиваю...
— Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю.
"Малыш и Карлсон" (c)