Дарвин Нуньес не лучшим образом стартовал в «Ливерпуле», но второй сезон обещает быть для форварда прорывным – уругваец набрал 3+1 в 6 матчах АПЛ.

Зато вне поля у Нуньеса давно все отлично: в 2019-м Дарвин познакомился с Лореной Манас.

Нуньес на 9 лет моложе второй половинки, но Дарвина ничто не останавливает: со времен «Бенфики» он посвящает все голы семье и шлет воздушные поцелуи на трибуны. За период в «Ливерпуле» их было не так много, но тем ценнее и романтичнее каждый.

Несколько фактов о Лорене: дружит с Антонеллой Рокуццо (жена Лео Месси), встречалась с Алеишем Видалем (экс-игрок «Барселоны), родила двух детей (второго Дарвина – Дарвину и Хлою – дочь от первого брака), а еще публикует много ярких фотографий.