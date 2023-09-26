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Дарвину не везет только на поле. Его девушка – подруга жены Месси и бывшая игрока «Барсы». Старше Нуньеса на 9 лет!

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Дарвин Нуньес не лучшим образом стартовал в «Ливерпуле», но второй сезон обещает быть для форварда прорывным – уругваец набрал 3+1 в 6 матчах АПЛ.

Зато вне поля у Нуньеса давно все отлично: в 2019-м Дарвин познакомился с Лореной Манас.

Нуньес на 9 лет моложе второй половинки, но Дарвина ничто не останавливает: со времен «Бенфики» он посвящает все голы семье и шлет воздушные поцелуи на трибуны. За период в «Ливерпуле» их было не так много, но тем ценнее и романтичнее каждый.

Несколько фактов о Лорене: дружит с Антонеллой Рокуццо (жена Лео Месси), встречалась с Алеишем Видалем (экс-игрок «Барселоны), родила двух детей (второго Дарвина – Дарвину и Хлою – дочь от первого брака), а еще публикует много ярких фотографий.

Лорена Манас
Лорена Манас
Лорена Манас
Лорена Манас и Дарвин Нуньес
Лорена Манас
Лорена Манас
Лорена Манас
Лорена Манас
Лорена Манас
Лорена Манас
Лорена Манас и Дарвин Нуньес

6 комментариев

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Arty Novikoff
Из своего у нее только внутренние органы
+6
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TresModiosVir
Ответ Arty Novikoff
Из своего у нее только внутренние органы
и то не все, если вы понимаете, о чем я)
+2
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Гаврила Ардалионович
Ещё бодрая милфуха.
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Marduhai
Совершенно не соответствует стандартам модельных жен топ-футболистов... на фото, где они с Дарвином стоят в обнимку и детской коляской, явно бросается в глаза отсуствие стройности и короткие ноги. Но он счастлив и это главное.
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alpa4ino86
Коротконожка
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Michael Boldyrev
— Мам, слушай-ка... Вот мой брат-то вырастет — ну женится... ну умрёт. А мне что потом, надо будет жениться на его старой жене?
— Почему? Ну всё-таки?
— Я же донашиваю его старые пижамы, коньки, велосипед?... Всё остальное донашиваю...
— Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю.

"Малыш и Карлсон" (c)
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