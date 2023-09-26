Брат и агент Трента Александера-Арнольда Тайлер попал под горячую руку за лайк на твит с критикой трансферов «Ливерпуля».

Тайлеру понравилось сообщение в Twitter, в котором осуждалось решение Юргена Клоппа подписать Ватару Эндо.

Твит от болельщика «Ливерпуля» @LFCLaurie гласил: «Тратить 16 млн фунтов на Эндо и заключать с ним четырехлетний контракт – это именно то, почему нам нужен спортивный директор. Это не имело и продолжает иметь никакого смысла. Я люблю Клоппа, но его селекция талантов порой просто ужасна».

Похоже, что Тайлер Александер-Арнольд согласен с тем, что подписание Эндо не имеет смысла и что «Ливерпулю» крайне необходим новый спортивный директор.

Однако это вовсе не означает, что сам Трент недоволен подписанием нового полузащитника.

Эндо не очень удачно начал карьеру на «Энфилде», но у «Ливерпуля» много матчей в сезоне, поэтому опорник точно пригодится.