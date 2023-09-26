LFC 2020
Блог

Агент Трента лайкнул пост с критикой Клоппа. Что стряслось?

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Ливерпуль Ливерпуль
Ватару Эндо Ватару Эндо
трансферы трансферы
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Брат и агент Трента Александера-Арнольда Тайлер попал под горячую руку за лайк на твит с критикой трансферов «Ливерпуля».

Тайлеру понравилось сообщение в Twitter, в котором осуждалось решение Юргена Клоппа подписать Ватару Эндо.

Твит от болельщика «Ливерпуля» @LFCLaurie гласил: «Тратить 16 млн фунтов на Эндо и заключать с ним четырехлетний контракт – это именно то, почему нам нужен спортивный директор. Это не имело и продолжает иметь никакого смысла. Я люблю Клоппа, но его селекция талантов порой просто ужасна».

Похоже, что Тайлер Александер-Арнольд согласен с тем, что подписание Эндо не имеет смысла и что «Ливерпулю» крайне необходим новый спортивный директор.

Однако это вовсе не означает, что сам Трент недоволен подписанием нового полузащитника.

Эндо не очень удачно начал карьеру на «Энфилде», но у «Ливерпуля» много матчей в сезоне, поэтому опорник точно пригодится.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимофей Яблонский
А кто в кубках низкосортный должен выходить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий