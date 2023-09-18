Джеймс Милнер установил невероятный рекорд после победы «Брайтона» на «Олд Траффорд»
В субботу «Брайтон» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3-1). Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер вышел на поле на 77-й минуте и помог «Чайкам» красиво завершить игру.
В матче против «красных дьяволов» англичанин установил новый рекорд, который показывает, что он их сильнейший соперник в истории.
Милнер – первый игрок, который побеждал на «Олд Траффорд» с четырьмя клубами - с «Брайтоном», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой».
Кроме того, на счету опытного полузащитника больше побед над «Юнайтед» (11), чем у любого другого игрока эпохи Премьер-лиги.
Настоящий убийца «Юнайтед»!
заслуженно!