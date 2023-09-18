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Джеймс Милнер установил невероятный рекорд после победы «Брайтона» на «Олд Траффорд»

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Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Футбол Футбол

В субботу «Брайтон» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3-1). Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер вышел на поле на 77-й минуте и помог «Чайкам» красиво завершить игру.

В матче против «красных дьяволов» англичанин установил новый рекорд, который показывает, что он их сильнейший соперник в истории.

Милнер – первый игрок, который побеждал на «Олд Траффорд» с четырьмя клубами - с «Брайтоном», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой».

Кроме того, на счету опытного полузащитника больше побед над «Юнайтед» (11), чем у любого другого игрока эпохи Премьер-лиги.

Настоящий убийца «Юнайтед»!

3 комментария

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Sergey Kuznetsov
порадовался за Милнера и Лаллану вчера
+12
-1
+11
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Red Line
хозяин траффорда, оказывается, железный Милли)
заслуженно!
+2
0
+2
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ПЕНСИОНЕР
Красавчик .
0
0
0
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