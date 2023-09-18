В субботу «Брайтон» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3-1). Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер вышел на поле на 77-й минуте и помог «Чайкам» красиво завершить игру.

В матче против «красных дьяволов» англичанин установил новый рекорд, который показывает, что он их сильнейший соперник в истории.

Милнер – первый игрок, который побеждал на «Олд Траффорд» с четырьмя клубами - с «Брайтоном», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой».

Кроме того, на счету опытного полузащитника больше побед над «Юнайтед» (11), чем у любого другого игрока эпохи Премьер-лиги.

Настоящий убийца «Юнайтед»!