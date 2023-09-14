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Энди Робертсон готовится сыграть свой 200-й матч в АПЛ💪❤️

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Матч «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» станет 200-м для Энди Робертсона в Премьер-лиге! Футболист появится на поле с капитанской повязкой.

Англичанин перешел на «Энфилд» летом 2017 года из «Халл Сити» за 10 млн фунтов. Он дебютировал в матче против «Кристал Пэлас», а 13 мая 2018 года забил свой первый гол за «Ливерпуль» - это произошло в матче с «Брайтоном».

В составе «красных» Робертсон стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Желаем Энди провести яркий юбилейный матч!

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