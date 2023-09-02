33 комментария

«Аль-Иттихад» не сдается. Делегация саудовского клуба прилетела в Англию, чтобы сделать последнюю попытку подписать Салаха
Готовы выложить кучу денег.
Издание Daily Mail сообщает, что в субботу делегация «Аль-Иттихада» прилетела в Лондон, чтобы сделать «последний рывок» в попытке подписать Мо Салаха.
Они подготовили предложение для «Ливерпуля» на £200 миллионов, так как предыдущее (£150 млн) мерсисайдцы отклонили в четверг. В саудовском клубе считают, что египетский нападающий с радостью присоединится к ним, если «красные» дадут добро.
Юрген Клопп уже не единожды заявлял, что предложения по Мо даже не рассматриваются. После матча с «Астон Виллой» тренер добавил, что Салах, у которого контракт с клубом до 2025 года, не проявляет никаких признаков желания покинуть «Энфилд».
Трансферное окно для саудовцев закрывается 7 сентября, так что «красным» осталось недолго держать оборону.
А вы бы продали за £200 млн?
Да я его могу продать за ящик пива. Пусть забирают. Пиво бельгийское.
А если валеного мясца килограммчик добавят, то и Ван Дейка в нагрузку отдам.
Но если ты решил сравнить напрямую, то €222 млн в начале 2017 года, сейчас больше €270 млн)
Типично женский подход: "А вы бы продали за £200 млн?". )))
Как в том анекдоте: -- О! Вот видите -- вы уже торгуетесь, мадам.
Это сколько же мбаппе в месси?)
Типа того...