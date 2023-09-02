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«Аль-Иттихад» не сдается. Делегация саудовского клуба прилетела в Англию, чтобы сделать последнюю попытку подписать Салаха

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Готовы выложить кучу денег.

Издание Daily Mail сообщает, что в субботу делегация «Аль-Иттихада» прилетела в Лондон, чтобы сделать «последний рывок» в попытке подписать Мо Салаха.

Они подготовили предложение для «Ливерпуля» на £200 миллионов, так как предыдущее (£150 млн) мерсисайдцы отклонили в четверг. В саудовском клубе считают, что египетский нападающий с радостью присоединится к ним, если «красные» дадут добро.

Юрген Клопп уже не единожды заявлял, что предложения по Мо даже не рассматриваются. После матча с «Астон Виллой» тренер добавил, что Салах, у которого контракт с клубом до 2025 года, не проявляет никаких признаков желания покинуть «Энфилд».

Трансферное окно для саудовцев закрывается 7 сентября, так что «красным» осталось недолго держать оборону.

А вы бы продали за £200 млн?

33 комментария

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Enchanter WIZZARD
Для Саудитов Салах сакральный игрок, даже больше чем Роналду. Все таки лицо мусульманского футбола. Думаю и 250 могут выложить. Ливерпуль сейчас сейчас будет ломаться и стараться выбить побольше денег
+32
-1
+31
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TravenS
Конечно, я бы продал, проблема в том, что у меня нет Салаха 🥴
+20
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+20
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eftomolgy
Ответ TravenS
Конечно, я бы продал, проблема в том, что у меня нет Салаха 🥴
Потому что нет Салаха у тебя...
+18
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+17
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Atomic FOX
Ответ eftomolgy
Потому что нет Салаха у тебя...
О Салахе ты вздыхаешь зря
+16
0
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Лев Дорогов
Ответ savik-A.M.
о Салахе все твои мечты )
Только о Фирмино позабыла ты
+11
0
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savik-A.M.
Ответ Atomic FOX
О Салахе ты вздыхаешь зря
о Салахе все твои мечты )
+10
0
+10
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xxx-xxx
Ответ eftomolgy
У них Бензема уже играет. И Марез
Эти муслимы полу европейцы, как Турки, Салах абсолютно другая история, его реально могут сделать святым в местной лиги
+9
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+9
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Red_Old_Scull
Пусть приезжают через два года , поговорим .
+7
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+6
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Snid
Ответ vladimir.kostrichko
За 250 лямов можно.... Нужно было раньше думать...Можно обменять Салаха на Мбаппе.Думаю ПСЖ будет не против...
мбаппе своей алчностью всю атмосферу в команде испортит. там зп запредельная будет.
+6
0
+6
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Waititi
почему-то кажется что заберут.
+4
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Danik214
Конечно, я бы продал Салаха за такие деньги, но есть но, у него нету замены и не в этом сезоне, но предложение хорошое
+2
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Никита Филимонов
Ответ vladimir.kostrichko
Реклама отобьет все....Он можно сказать сейчас самый звездный игрок....В 19 лет выиграл ЧМ и в финал второго ЧМ забил 3 гола (ну нервы крепкие)противостояние Мбаппе vs Холланд украсит лигу.
Да-да, на футболках отобьют, слышали.
+1
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Куприн
Рановато ему, через пару лет пускай забирают.
+1
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morozilnik
Деньги не проблема...
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zukov
Ответ Enchanter WIZZARD
Для Саудитов Салах сакральный игрок, даже больше чем Роналду. Все таки лицо мусульманского футбола. Думаю и 250 могут выложить. Ливерпуль сейчас сейчас будет ломаться и стараться выбить побольше денег
+1. Более того, Мо не просто мусульманин, он еще и араб. Однозначно он главная цель саудитов
+1
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Snid
Ответ vladimir.kostrichko
Реклама отобьет все....Он можно сказать сейчас самый звездный игрок....В 19 лет выиграл ЧМ и в финал второго ЧМ забил 3 гола (ну нервы крепкие)противостояние Мбаппе vs Холланд украсит лигу.
было бы отлично, но верится с трудом.
+1
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Arty Novikoff
Продал бы я Салаха за 200 млн. ?

Да я его могу продать за ящик пива. Пусть забирают. Пиво бельгийское.
А если валеного мясца килограммчик добавят, то и Ван Дейка в нагрузку отдам.
+1
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А.В. Бубнов
Ответ DanT
200 млн ФУНТОВ. Это 234 евро, вообще-то. Больше на 12 млн
Люди обращают внимание на цифру)

Но если ты решил сравнить напрямую, то €222 млн в начале 2017 года, сейчас больше €270 млн)
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Snid
Ответ vitalis
это раз, а два - уже тупо поздно. так что хоть и миллиард пусть предложат
кстати, да)
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H23
Ответ Arty Novikoff
Продал бы я Салаха за 200 млн. ? Да я его могу продать за ящик пива. Пусть забирают. Пиво бельгийское. А если валеного мясца килограммчик добавят, то и Ван Дейка в нагрузку отдам.
Ага.
Типично женский подход: "А вы бы продали за £200 млн?". )))
Как в том анекдоте: -- О! Вот видите -- вы уже торгуетесь, мадам.
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vladimir.kostrichko
Ответ Snid
мбаппе своей алчностью всю атмосферу в команде испортит. там зп запредельная будет.
Реклама отобьет все....Он можно сказать сейчас самый звездный игрок....В 19 лет выиграл ЧМ и в финал второго ЧМ забил 3 гола (ну нервы крепкие)противостояние Мбаппе vs Холланд украсит лигу.
+2
-2
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А.В. Бубнов
Ответ vladimir.kostrichko
Реклама отобьет все....Он можно сказать сейчас самый звездный игрок....В 19 лет выиграл ЧМ и в финал второго ЧМ забил 3 гола (ну нервы крепкие)противостояние Мбаппе vs Холланд украсит лигу.
В 19 лет?
Это сколько же мбаппе в месси?)
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А.В. Бубнов
Ответ zukov
+1. Более того, Мо не просто мусульманин, он еще и араб. Однозначно он главная цель саудитов
В первую очередь он египтянин)
Типа того...
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DanT
Ответ А.В. Бубнов
Таким макаром и рекорд Неймара падёт. До него "всего" 22 млн
200 млн ФУНТОВ. Это 234 евро, вообще-то. Больше на 12 млн
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А.В. Бубнов
Ответ Никита Филимонов
Да-да, на футболках отобьют, слышали.
Ценник?
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