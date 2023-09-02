33 комментария

Готовы выложить кучу денег.

Издание Daily Mail сообщает, что в субботу делегация «Аль-Иттихада» прилетела в Лондон, чтобы сделать «последний рывок» в попытке подписать Мо Салаха.

Они подготовили предложение для «Ливерпуля» на £200 миллионов, так как предыдущее (£150 млн) мерсисайдцы отклонили в четверг. В саудовском клубе считают, что египетский нападающий с радостью присоединится к ним, если «красные» дадут добро.

Юрген Клопп уже не единожды заявлял, что предложения по Мо даже не рассматриваются. После матча с «Астон Виллой» тренер добавил, что Салах, у которого контракт с клубом до 2025 года, не проявляет никаких признаков желания покинуть «Энфилд».

Трансферное окно для саудовцев закрывается 7 сентября, так что «красным» осталось недолго держать оборону.

А вы бы продали за £200 млн?