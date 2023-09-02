7 комментариев

Касается национальности и игровых качеств игроков.

В пятницу вечером Райан Гравенберх официально перешел в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии» за 34,3 млн фунтов. Причем прошлым летом мюнхенцы купили его из «Аякса» всего за 15,8 млн.

Этот трансфер завершил революцию «красных» в полузащите. Ряд игроков первой команды разошлись кто куда, а на замену им пришли Собослаи, Мак Аллистер и Гравенберх.

Райан еще в пятницу приехал на базу в Мелвуде, где сразу попал в руки партнеров по сборной − Вирджила ван Дейка и Коди Гакпо. После короткого общения следующим, кто поприветствовал Гравенберха, стал Энди Робертсон.

Первая фраза, которую сказал шотландец, была такой: «О, наконец-то! Хороший голландский игрок!»

Затем он добавил: «Ты в порядке, брат? Все хорошо? Приятно познакомиться».

Ван Дейк не успел далеко отойти от пары, потому услышал шутку Робертсона и громко рассмеялся.

Гравенберх стал третьим голландцем в составе «Ливерпуля». Как сказал Юрген Клопп, «двое друзей у тебя уже есть, но скоро их будет больше». Никто не сомневается, что Райан быстро адаптируется в клубе.