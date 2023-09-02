LFC 2020
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📹Робертсон поприветствовал Гравенберха забавной шуткой. Ван Дейк успел оценить ее по достоинству

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Касается национальности и игровых качеств игроков.

В пятницу вечером Райан Гравенберх официально перешел в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии» за 34,3 млн фунтов. Причем прошлым летом мюнхенцы купили его из «Аякса» всего за 15,8 млн.

Этот трансфер завершил революцию «красных» в полузащите. Ряд игроков первой команды разошлись кто куда, а на замену им пришли Собослаи, Мак Аллистер и Гравенберх.

Райан еще в пятницу приехал на базу в Мелвуде, где сразу попал в руки партнеров по сборной − Вирджила ван Дейка и Коди Гакпо. После короткого общения следующим, кто поприветствовал Гравенберха, стал Энди Робертсон.

Первая фраза, которую сказал шотландец, была такой: «О, наконец-то! Хороший голландский игрок!»

Затем он добавил: «Ты в порядке, брат? Все хорошо? Приятно познакомиться».

Ван Дейк не успел далеко отойти от пары, потому услышал шутку Робертсона и громко рассмеялся.

Гравенберх стал третьим голландцем в составе «Ливерпуля». Как сказал Юрген Клопп, «двое друзей у тебя уже есть, но скоро их будет больше». Никто не сомневается, что Райан быстро адаптируется в клубе.

7 комментариев

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Asuev
Хехе) под…бал
+26
0
+26
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alim_liver_kz
Роббо решил взять роль ушедшего Милнера)
+18
0
+18
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Сергей Смирнов
Ну дай бог впишется в состав и заиграет на топ уровне в Ливерпуле.
+11
0
+11
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Валера
После эпичного леща Месси в полуфинале ЛЧ,уже нечему удивляться от Роббо)))
+10
0
+10
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arisstopane
класс команды определяет качественный "позвоночник",
в чемпионском лфк он состоял из бразильцев, с вкраплением ван дейка:
алиссон-вирджил - фабиньо - фирмино!
нынешний, на основе голландцев с неизменным алиссоном):
алиссон - вирджил - гравенберх - гакпо...
чемпионский был звёздным, нынешнему только предстоит стать таким
+3
0
+3
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Тимур Кудаев
Надеюсь он станет новый Джини Вейналдумом
+1
0
+1
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Тимур Кудаев
😄😄😄👍
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