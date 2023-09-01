13 комментариев

«Ливерпуль» в этом сезоне принимает участие в Лиге Европы. Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа турнира.

Команда Юргена Клоппа попала в группу Е, где ее будут ждать ЛАСК, «Юнион» и «Тулуза».

Возможно, «красные» и их болельщики хотели бы участвовать в другом европейском соревновании, но зато посмотрите, как реагируют соперники в Лиге Европы на шанс помериться силами с легендарным «Ливерпулем»!

Реакция игроков «Юнион» на объявление соперников по групповому этапу Лиги Европы завирусилась в сети:

Групповой этап Лиги Европы пройдет с 21 сентября по 14 декабря.