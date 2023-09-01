LFC 2020
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📹Реакция футболистов «Юнион» на результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ завирусилась в сети

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«Ливерпуль» в этом сезоне принимает участие в Лиге Европы. Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа турнира.

Команда Юргена Клоппа попала в группу Е, где ее будут ждать ЛАСК, «Юнион» и «Тулуза».

Возможно, «красные» и их болельщики хотели бы участвовать в другом европейском соревновании, но зато посмотрите, как реагируют соперники в Лиге Европы на шанс помериться силами с легендарным «Ливерпулем»!

Реакция игроков «Юнион» на объявление соперников по групповому этапу Лиги Европы завирусилась в сети:

Групповой этап Лиги Европы пройдет с 21 сентября по 14 декабря.

13 комментариев

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Владимир Евсеев
Прежде чем что-то писать, лучше сначала все перепроверить. Ливерпулю выпал не Унион Берлин, а Union Saint-Gilloise из Брюсселя…
+22
0
+22
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Суровое одноклеточное
Представляю как они охренеют, когда узнают что играют в лч с Реалом и Наполи!
+12
0
+12
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Анвар
Что за бред прочитаю Берлин Юнион в ЛЕ вы че серьёзно
+9
0
+9
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Ненавидящий2.0
Как можно пукнуть в лужу, но при этом собрать 18 плюсов за 20 минут?
+4
0
+4
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Африкан Богаевский
Ответ Владимир Евсеев
Прежде чем что-то писать, лучше сначала все перепроверить. Ливерпулю выпал не Унион Берлин, а Union Saint-Gilloise из Брюсселя…
зашквар на спортсе
+4
0
+4
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Red Line
Ответ Владимир Евсеев
Прежде чем что-то писать, лучше сначала все перепроверить. Ливерпулю выпал не Унион Берлин, а Union Saint-Gilloise из Брюсселя…
спорц и его новостники-второклассники - вечный мем)
+4
0
+4
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Фёдор Захаров
Уважаемая Катерина Погарельцева, ну как так то???
Уже не в первый раз мы все вместе можем понаблюдать за тем, как вы следуете принципу "лишь бы что-то кликабельное как можно скорее написать. Насколько правильно содержание - вообще не имеет значение"...Ну вы, блин, проверяйте пожалуйста, кто и где играет...Оно так знаете, полезно иногда бывает...
+2
0
+2
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Суровое одноклеточное
Я не знаю кто ведёт этот блог, но мне, как болельщику Ливерпуля, за вас стыдно. Вы мало того что перепутали Унион из германии с унионом из бельгии (как это вообще можно? это как перепутать лондонский и тульский арсенал), так ещё и не признав ошибки просто втихую поменяли текст. Может вам обратить внимание на другую провинциальную красно-белую команду? Вам там примут
+1
0
+1
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superkuzet
В конце там Кевин Мак Аллистер привет брату передает)
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Ғолиб Хошимов
🧐
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Aleksey YNWA
Особенно они рады будут узнать что не играя вылетили из ЛЧ
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Геннадий Обломов
С такой группой скаузеры обязаны выходить с 1 места играя вторым составом!
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Максим Смирнов
Это тот случай, когда человек, который никак не интересуется футболом и в нем не разбирается, начинает писать про футбол. Женщина, футбол это не ваше. Попробуйте, например, фигурное катание, там проще с "названиями" будет.
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