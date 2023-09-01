13 комментариев

📹Реакция футболистов «Юнион» на результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ завирусилась в сети
«Ливерпуль» в этом сезоне принимает участие в Лиге Европы. Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа турнира.
Команда Юргена Клоппа попала в группу Е, где ее будут ждать ЛАСК, «Юнион» и «Тулуза».
Возможно, «красные» и их болельщики хотели бы участвовать в другом европейском соревновании, но зато посмотрите, как реагируют соперники в Лиге Европы на шанс помериться силами с легендарным «Ливерпулем»!
Реакция игроков «Юнион» на объявление соперников по групповому этапу Лиги Европы завирусилась в сети:
Групповой этап Лиги Европы пройдет с 21 сентября по 14 декабря.
Уже не в первый раз мы все вместе можем понаблюдать за тем, как вы следуете принципу "лишь бы что-то кликабельное как можно скорее написать. Насколько правильно содержание - вообще не имеет значение"...Ну вы, блин, проверяйте пожалуйста, кто и где играет...Оно так знаете, полезно иногда бывает...