Оплот обороны «красных».

Аналитики выяснили, что несмотря на то, что «Реал» в прошлом сезоне выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, защитник «красных» Ибраима Конате полностью «подавил» лидера Мадрида - бразильца Винисиуса. Француз выиграл 13 из 13 «дуэлей» у вингера, и вот тому подтверждение.

Недавно УЕФА объявил финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23 по версии союза. Винисиус был одним из лучших игроков прошлого сезона, но, несмотря на это, в число номинантов не вошел.

В тройку вошли полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси, сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную Аргентины.

Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.