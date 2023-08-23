LFC 2020
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Конате - будущая замена ван Дейку: по статистике француз - единственный в мире, кто может остановить Винисиуса😱😱😱

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Оплот обороны «красных».

Аналитики выяснили, что несмотря на то, что «Реал» в прошлом сезоне выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, защитник «красных» Ибраима Конате полностью «подавил» лидера Мадрида - бразильца Винисиуса. Француз выиграл 13 из 13 «дуэлей» у вингера, и вот тому подтверждение.

Недавно УЕФА объявил финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23 по версии союза. Винисиус был одним из лучших игроков прошлого сезона, но, несмотря на это, в число номинантов не вошел.

В тройку вошли полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси, сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную Аргентины.

Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

4 комментария

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Vadim Medvedev
кажется в сити есть пешеход, который даже не вспотел при этом
+3
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+3
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Makar Tert
Ответ Vadim Medvedev
кажется в сити есть пешеход, который даже не вспотел при этом
по статистике Уокер пять раз был обыгран Винисиусом из 15 обводок. Не Комнате конечно, но очень весомый результат.
0
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Makar Tert
Ответ Maksim1302
Единственный в мире? Они видели как Араухо съедает Винисиуса? На протяжении не одного матча, а серии
ага Араухо, в последнем матче он прям завал Винисиуса
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