LFC 2020
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Трент и Диас вернулись к тренировкам. В матче с «Борнмутом» они получили повреждения

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Луис Диас и Трент Александр-Арнольд были замечены на тренировке «Ливерпуля». В субботнем матче против «Борнмута» игроки получили незначительные повреждения.

Трент покинул поле на 76-й минуте матча 2-го тура Премьер-лиги. После игры Клопп рассказал журналистам, что защитник получил «довольно болезненный удар по лодыжке».

Диас отыграл почти весь матч и даже успел забить, но в концовке ушел на замену после небольшого столкновения с соперником. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Парни тренируются вместе с командой.

1 комментарий

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Санжар Уразбаев
Кажется в этом сезоне Диас начнет разрывать как никогда , стал настоящим тащером команды
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