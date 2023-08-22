Луис Диас и Трент Александр-Арнольд были замечены на тренировке «Ливерпуля». В субботнем матче против «Борнмута» игроки получили незначительные повреждения.

Трент покинул поле на 76-й минуте матча 2-го тура Премьер-лиги. После игры Клопп рассказал журналистам, что защитник получил «довольно болезненный удар по лодыжке».

Диас отыграл почти весь матч и даже успел забить, но в концовке ушел на замену после небольшого столкновения с соперником. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Парни тренируются вместе с командой.