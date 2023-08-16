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Эндо вместо Хендо. «Ливерпуль» нашел нового опорника, и уже сделал предложение

Фабрицио Романо
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Эксклюзив от Фабрицио Романо.

«Ливерпулю» пришлось нелегко в последние недели — «Челси» увел у мерсисайдского клуба аж двух опорников: Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. «Красным» пришлось срочно искать альтернативы, ведь до закрытия трансферного окна остались считанные недели, и, судя по словам Фабрицио Романо, они нашли своего фаворита.

Трансферный гуру написал в твиттере:

«Эксклюзив: «Ливерпуль» подал официальную заявку на подписание японского полузащитника Ватару Эндо.

Переговоры со «Штутгартом» продолжаются — игрок хочет в «Ливерпуль», так как это самая большая возможность в его карьере.

Удивительный ход спортивного директора «Ливерпуля» Шмадтке».

Романо действительно выдал настоящий эксклюзив — раньше не было практически никаких новостей об интересе «красных» к Эндо. Однако, если все пойдет хорошо, японский полузащитник может стать частью мерсисайдцев очень и очень скоро.

Эндо, очевидно, не является тем игроком, чье имя постоянно находится на слуху. Именно поэтому журналист захотел дополнительно порадовать поклонников «Ливерпуля», заметив, что 30-летний японский опорник является отличным подписанием.

«Он невероятно недооцененный игрок, это могут доказать фанаты «Штутгарта», — написал Романо.

Ну что же, кажется, у мерсисайдцев все же будет новый опорник, который сможет прикрыть Байчетича 😄

7 комментариев

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Sergey Kuznetsov
там вроде Гаттузо и Рой Кин еще живые, тоже можно подписать
+8
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untilofend
ему 30 лет
у шмадтке все нормально с головой?
+1
0
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aseke
Ну, да. Минамино же блестяще заиграл, ага.
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Homer Simpson
Продать 29 летнего опорника,, проведшего неудачный сезон, за 43, чтобы купить 30 летнего?! При Эдвардсе такой хрени не было 🤦‍♂️
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eftomolgy
Ответ Sergey Kuznetsov
там вроде Гаттузо и Рой Кин еще живые, тоже можно подписать
У Гаттузо с Роем Кином хотя бы славная молодость была:)
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Sergey Kuznetsov
Ответ eftomolgy
У Гаттузо с Роем Кином хотя бы славная молодость была:)
это точно)
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eftomolgy
Ответ untilofend
ему 30 лет у шмадтке все нормально с головой?
Ещё к тому же Штутгарт в прошлом году занял 16 место из 18...
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