7 комментариев

Эксклюзив от Фабрицио Романо.

«Ливерпулю» пришлось нелегко в последние недели — «Челси» увел у мерсисайдского клуба аж двух опорников: Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. «Красным» пришлось срочно искать альтернативы, ведь до закрытия трансферного окна остались считанные недели, и, судя по словам Фабрицио Романо, они нашли своего фаворита.

Трансферный гуру написал в твиттере:

«Эксклюзив: «Ливерпуль» подал официальную заявку на подписание японского полузащитника Ватару Эндо.

Переговоры со «Штутгартом» продолжаются — игрок хочет в «Ливерпуль», так как это самая большая возможность в его карьере.

Удивительный ход спортивного директора «Ливерпуля» Шмадтке».

Романо действительно выдал настоящий эксклюзив — раньше не было практически никаких новостей об интересе «красных» к Эндо. Однако, если все пойдет хорошо, японский полузащитник может стать частью мерсисайдцев очень и очень скоро.

Эндо, очевидно, не является тем игроком, чье имя постоянно находится на слуху. Именно поэтому журналист захотел дополнительно порадовать поклонников «Ливерпуля», заметив, что 30-летний японский опорник является отличным подписанием.

«Он невероятно недооцененный игрок, это могут доказать фанаты «Штутгарта», — написал Романо.

Ну что же, кажется, у мерсисайдцев все же будет новый опорник, который сможет прикрыть Байчетича 😄