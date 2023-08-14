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«Ливерпуль» недолго горевал из-за потери Кайседо и Лавиа. Им нашли замену в Нидерландах

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Более дешевая альтернатива.

В интервью Good Morning Eredivisie экс-хавбек «Сити» Кики Мусампа подтвердил, что «Ливерпуль» проявляет интерес к звезде «ПСВ» Ибрагиму Сангаре.

Мусампа − брат агента Сангаре, поэтому его информации стоит доверять. Вот что он сказал: «Для таких клубов это сумма, которую они могут себе позволить. «Форест» делал предложение, но оно было небольшим. Он хочет перейти в клуб, который подходит ему и где будут возможности играть».

По имеющимся данным, речь идет о 37 млн евро (около 32 млн фунтов). Именно такая клаусула прописана в контракте Сангаре с «ПСВ».

25-летний опорный полузащитник неплох в атаке, умеет не только владеть мячом, но и дриблинговать в центре поля. В прошлом сезоне он провел в Эредивизи 29 матчей и забил 5 мячей.

По данным Football Insider, «Ливерпуль» включил Сангаре в свой список еще в апреле, а это значит, что, несмотря на некоторую панику, царящую во время трансферного окна, болельщики могут быть спокойны: игрок тщательно изучен скаутами клуба.

6 комментариев

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Рубольф Штольц
Лучше б он был неплох в ЗАЩИТЕ, в атаке и так неплохих хватает.
+6
-1
+5
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Александр Высочкин
Ну наконец то хоть что то попёрло
+3
-1
+2
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Тимофей Яблонский
Он тут выдавал пушку на 170 км/ч
0
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vitalis
Ответ Sergey Kuznetsov
ооо, да!!! узнаю моих родных! профукали кого хотели и вот нашли достойную замену! Амрабат - пошел на хрен Палинья - пошел на хрен Фофана - пошел на хрен Добейте нас Артуром второй раз и хватит уже
ну, этих трех если и профукали, то и Б. с ними
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0
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