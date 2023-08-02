«Ливерпуль» проиграл «Баварии» со счетом 3:4 в товарищеском матче. В первой половине встречи «красные» упустили преимущество в два мяча.

Во втором тайме «Ливерпуль» вновь вышел вперед, но на 80-й минуте подопечные Тухеля снова сумели сравнять счет. А уже в дополнительное время «Бавария» и вовсе вырвала победу – гол забил 20-летний Крэтциг.

После матча Клопп объяснил, чего не хватило его подопечным для победы:

«Удивила ли меня интенсивность матча? Конечно, нет. Думаю, матч, в котором встречаются две конкурентоспособные команды, еще и с двумя конкурентоспособными тренерами, и должен быть очень интенсивным и напряженным.

В игре моей команды я увидел много хорошего, но, конечно, есть вещи, которые мне не понравились, мы должны все проанализировать. В предсезонке всегда важно посмотреть на реальную физическую форму игроков, что мы и делали на тренировках и во время матчей, вчерашняя игра прошла в действительно сложных условиях.

Было видно, что голы мы пропускали в основном из-за отсутствия концентрации в моменте. Конечно, подобное недопустимо, но произойти может всякое. Мы должны как следует все проанализировать, у меня достаточно времени, чтобы сделать это по пути домой.

Юрген считает, что «Ливерпуль» мог забрать ничью в матче против «Баварии»:

«Я ненавижу проигрывать! И я испытываю эти эмоции каждый раз, когда мы уступаем соперникам. Но это предсезонка, мы встречались с сильным соперником и, очевидно, могли забить и четвертый гол.

У Бобби Кларка и Бена Доука был неплохой момент, да и у других были шансы забить. Короче говоря, я увидел много хороших вещей, которые можно и нужно улучшить. Вот так, продолжаем работать».

Смотрели встречу с «Баварией»? Как вам игра «Ливерпуля»?