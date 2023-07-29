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😢 «Здесь у меня был самый тяжелый матч в жизни». Фабиньо попрощался с фанатами «Ливерпуля»

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Фабиньо попрощался с фанатами «Ливерпуля».

«Сегодня я ухожу из дома. Прошло пять лет с тех пор, как я надел эту майку. Пять лет величайшей чести и счастья. С первого дня в Ливерпуле меня все обожали. То, что я увидел в этом клубе, те отношения между людьми, заставило меня почувствовать себя с семьей.

За эти пять лет я вырос как игрок, как мужчина, я воплощал мечты в реальность... В этой футболке я выиграл все титулы, о котором игрок может мечтать. Премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги... Благодаря «Ливерпулю» я достиг своего самого высокого уровня и сыграл на чемпионат е мира.

Благодаря «Ливерпулю» я осуществил свою мечту, выйдя на стадион с сыном на руках. Благодаря «Ливерпулю» я играл на лучшей арене мира, с лучшей атмосферой, которая бывает только на «Энфилде».

Здесь у меня был самый главный матч в жизни - возвращение против «Барселоны». Этот момент всегда будет в моей памяти.

Эти любовные отношения между клубом и болельщиками всегда впечатляли меня. И я могу без страха сказать: «Ты никогда не останешься один».

Я говорю это с сердцем, полным радости: я люблю этот клуб. Спасибо, красные, за все, что мы пережили вместе», - написал в соцсетях Фабиньо.

Напомним, что бразилец подписал трехлетний контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

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