Очень известный и популярный трек.

После неудачного прошлого сезона «Ливерпуль» готовится к новому и сейчас команда отправилась в Сингапур. В активе парней Клоппа два товарищеских матча − победа над «Карлсруэ» и ничья с «Гройтер Фюртом».

Перед игрой с «Лестером» в Сингапуре, которую «красные» выиграли 4:0, Ибраима Конате решил узнать у одноклубников трек, который стоит послушать в туре. Его очень удивил выбор, который сделал Мо Салах.

Ибраима Конате: Какую песню вы бы выбрали для тура?

Вирджил Ван Дейк: Travis Scott ft Drake − Meltdown;

Константинос Цимикас: Ozuna − Monotonia;

Эндрю Робертсон: Neil Diamond − Sweet Caroline;

Кертис Джонс: Gunnaa − Rodeo DR;

Трент Александер-Арнолд: Gunnaa − Rodeo DR;

Дарвин Нуньес: Maria Becerra.

Мохамед Салах: О, привет, Ибу! Eminem - Lose Yourself.

Конате: Боже мой, Трент, ты слышал, что он выбрал. Боже мой, Eminem!

Салах: Да, это моя любимая песня.

Трек Lose Yourself вышел в далеком 2002 году и стал заглавным в фильме «8 миля», главную роль в котором исполнил Эминем. В 2003 году рэпер получил за него «Оскар». На сегодня клип с песней уже набрал 1,2 млрд просмотров.

Хавбек продолжил опрашивать игроков «Ливерпуля» и собирать музыкальный альбом мечты. Выбор получился довольно интересный.

А вы бы какой выбрали трек? Пишите в комментариях.