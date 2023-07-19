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«Входит в планы Клоппа». Романо прокомментировал предложение «Аль-Хилаля» по Луису Диасу

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Он остается.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо предоставил свежую информацию о возможном уходе Луиса Диаса из «Ливерпуля».

По утверждению гуру трансферных новостей, мерсисайдцы не рассматривают устное предложение «Аль-Хилаля».

«Ливерпуль» не намерен рассматривать устное предложение в 50 млн евро от «Аль-Хилаля» по Луису Диасу. Он − часть долгосрочных планов Юргена Клоппа. «Ливерпуль» хочет, чтобы Луис Диас остался и был частью команды в новом сезоне, несмотря на звонки из Саудовской Аравии».

Колумбиец пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы колена, которую он получил в октябре в матче АПЛ против «Арсенала». 26-летний игрок вернулся в строй в апреле, забив в первом же матча «Тоттенхэму».

В оставшиеся туры Диас восстанавливал физическую форму. После полноценной предсезонной подготовки Юрген Клопп надеется, что форвард сможет показать всю свою мощь. Кажется, что какую бы сумму не предложил «Аль-Хилаль», «красные» не настроены на продажу.

2 комментария

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Kossuth
И правильно!
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Макс Зубишин
треш какой-то, саудиты совсем с ума сошли
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