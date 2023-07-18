«Аль-Хилаль» не смог подписать Лео Месси и переключился на другого латиноамериканца. Саудовский клуб готов предложить «Ливерпулю» 50 млн евро за Луиса Диаса, утверждает португальское издание Record.

По данным источника, другая неназванная команда из Саудовской Аравии также заинтересована в подписании колумбийца.

«Ливерпуль», как сообщается, не горит желанием продавать игрока за такую сумму, учитывая, что Юрген Клопп – большой поклонник Диаса.

Полузащитник находится в команде лишь с января 2022 года. Совсем недавно он стал обладателем культового 7-го номера. За полтора года на «Энфилде» игрок провел за «красных» 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость Луиса в 75 млн евро.

Даже если информацию издания Record подтвердят более авторитетные источники, «Ливерпуль» вряд ли согласится расстаться с колумбийцем.

Как вам выступление Диаса за мерсисайдцев?