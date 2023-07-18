Саудовский клуб готов предложить «Ливерпулю» за Луиса Диаса 50 млн евро
«Аль-Хилаль» не смог подписать Лео Месси и переключился на другого латиноамериканца. Саудовский клуб готов предложить «Ливерпулю» 50 млн евро за Луиса Диаса, утверждает португальское издание Record.
По данным источника, другая неназванная команда из Саудовской Аравии также заинтересована в подписании колумбийца.
«Ливерпуль», как сообщается, не горит желанием продавать игрока за такую сумму, учитывая, что Юрген Клопп – большой поклонник Диаса.
Полузащитник находится в команде лишь с января 2022 года. Совсем недавно он стал обладателем культового 7-го номера. За полтора года на «Энфилде» игрок провел за «красных» 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость Луиса в 75 млн евро.
Даже если информацию издания Record подтвердят более авторитетные источники, «Ливерпуль» вряд ли согласится расстаться с колумбийцем.
Как вам выступление Диаса за мерсисайдцев?
То бесплатно Хендерсона хотят,потом Фабиньо за 40,сейчас Диаса за 50.....
Клубы уровня Вест Хэмм и Астон Вилла продают своих игроков за 90-100 лямов....
Ливерпуль,что,что-то должен саудовцам или как?
Им хорошо ты ответил 👍👍👍
Понятия немею кто им сказал что Диас на распродаже