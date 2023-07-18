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Саудовский клуб готов предложить «Ливерпулю» за Луиса Диаса 50 млн евро

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«Аль-Хилаль» не смог подписать Лео Месси и переключился на другого латиноамериканца. Саудовский клуб готов предложить «Ливерпулю» 50 млн евро за Луиса Диаса, утверждает португальское издание Record.

По данным источника, другая неназванная команда из Саудовской Аравии также заинтересована в подписании колумбийца.

«Ливерпуль», как сообщается, не горит желанием продавать игрока за такую сумму, учитывая, что Юрген Клопп – большой поклонник Диаса.

Полузащитник находится в команде лишь с января 2022 года. Совсем недавно он стал обладателем культового 7-го номера. За полтора года на «Энфилде» игрок провел за «красных» 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость Луиса в 75 млн евро.

Даже если информацию издания Record подтвердят более авторитетные источники, «Ливерпуль» вряд ли согласится расстаться с колумбийцем.

Как вам выступление Диаса за мерсисайдцев?

4 комментария

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vladimir.kostrichko
Им,что кто-то сказал,что у Ливерпуля летняя распродажа или как???
То бесплатно Хендерсона хотят,потом Фабиньо за 40,сейчас Диаса за 50.....
Клубы уровня Вест Хэмм и Астон Вилла продают своих игроков за 90-100 лямов....
Ливерпуль,что,что-то должен саудовцам или как?
+2
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Матвей Бондарев
эээ, руки прочь от Диаса
+2
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LİVERPOOL
Ответ vladimir.kostrichko
Им,что кто-то сказал,что у Ливерпуля летняя распродажа или как??? То бесплатно Хендерсона хотят,потом Фабиньо за 40,сейчас Диаса за 50..... Клубы уровня Вест Хэмм и Астон Вилла продают своих игроков за 90-100 лямов.... Ливерпуль,что,что-то должен саудовцам или как?
Молодец братва
Им хорошо ты ответил 👍👍👍
Понятия немею кто им сказал что Диас на распродаже
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